Как избавиться от храпа быстро и навсегда: несколько простых совета

Новости шоу бизнеса:Причины храпа и методы избавления от него.

Во время сна мышцы языка и мягкого неба расслабляются, препятствуют дыханию, что и вызывает храп. Если храп не дает вам нормально спать, пора что-то менять. При этом совсем не обязательно бить тревогу и решать проблему хирургическим путем.

Достаточно будет предпринять несколько действенных способа в домашних условиях.

Основные причины храпа:

Во время сна мышцы языка и мягкого неба расслабляются, препятствуют дыханию, что и вызывает храп.

При этом отмечается, что чаще храп встречается у мужчин, людей с избыточным весом, а также тех, кто курит.

Кроме того, миндалины могут также затруднять дыхание во сне, большие аденоиды и искривление перегородки носа могут стать причинами храпа, особенно у детей. Также храп может быть при полипах в носу, после травм, при нарушениях прикуса.

Лечение храпа в домашних условиях

Измените образ жизни

Чтобы избавиться от храпа, нужно не только что-то делать, но и кое-что не делать тоже. Например, бросить курить, ограничить употребление алкоголя, а также пересесть на здоровое питание.

Похудение

Если причиной храпа является лишний вес, то с потерей такого «багажа», спать по ночам будет тише. Так что не стоит пренебрегать правильно подобранными диетами и спортом. Меньше жаренного и жирного, больше свежих овощей и фруктов, и еще больше активности.

Сон

Чаще всего храп возникает у человека, который спит на спине, утверждают специалисты. Так что следует приучить себя спать в другой позе, например, на боку.

Также важно обеспечить приподнятое положение во время сна, это уменьшит западение языка. К тому же отток жидкости к нижней части туловища приводит к меньшей отечности слизистой носоглотки, увеличивает ее просвет, дыхание облегчается.

Если в домашних условиях вам не удалось избавиться от «шумного» сна, нужно обратиться к оториноларингологу или сомнологу.