Медики назвали первые признаки сахарного диабета

Новости шоу бизнеса:Диабет — это заболевание, связанное с повышенным уровнем глюкозы в крови.

Результатом может стать повреждение глаз, почек и нервов. При этом далеко не у всех людей с диагнозом "диабет" есть привычные для этой болезни симптомы, такие как жажда, онемение рук или ног, необъяснимая потеря веса тела, учащенные позывы к мочеиспусканию и пр. Медики рассказали о малоизвестных симптомах данного заболевания.

Если вы обнаружите у себя один или несколько из них, то вам следует отнестись к этому внимательно и не откладывать поход к врачу для проведения диагностики.

Раздражение на коже

Вот один из таких малоизвестных симптомов: когда уровень глюкозы в крови превышает норму, кожа становится очень сухой и возникает ощущение зуда. У вас могут ни с того ни с сего начать чесаться руки, ноги или ступни. Так что, если вы заметите у себя на коже раздражение и почувствуете зуд, исключите сначала воздействие климата и окружающей среды, а затем сдайте кровь на анализ, чтобы проверить уровень глюкозы. Диабет влияет на кровообращение, поэтому наши конечности больше всего уязвимы в этом плане. Чаще всего раздражение на коже появляется именно на руках или на ногах.

Появление перхоти или сухость кожи головы

Большинство людей даже и подумать не могут, что эти явления могут быть как-то связаны с сахарным диабетом. И тем не менее это так. Когда уровень сахара в крови превышен, организм начинает искать способы избавиться от избытков, обычно, через мочу. Но с удалением большого количества жидкости появляются другие проблемы: тело начинает страдать от обезвоживания. В результате на коже головы появляются чешуйки, которые доставляют определенный дискомфорт. Может появиться себорейный дерматит, более известный как перхоть. А поскольку кожа — это самый большой орган человеческого тела, данное состояние может оказаться не локальным, в результате может пострадать вся голова. Кроме того, воспалительный процесс в данной области создает благоприятные условия для грибка Pityrosporum, от него и появляется перхоть. Эти микроорганизмы используют кожное сало (на поверхности головы) в качестве пищи, они очень быстро размножаются, и в волосах появляются белые хлопья.

Храп

Этот симптом, скорее всего, вас немного удивит. Но из-за наличия проблем с дыханием во время сна уровень сахара в крови тоже может подняться. Это состояние известно как апноэ во сне (или ночное апноэ). Оно доставляет много неудобств, и лучше всего, конечно, предупредить появление данного симптома, потому что во время сна высвобождаются гормоны стресса, а они, в свою очередь, способствуют повышению уровня сахара в крови. Данный симптом имеет очень важное значение для предотвращения развития диабета. Вообще храп связан со многими заболеваниями, которые вроде бы никакого отношения к диабету не имеют. И, тем не менее, на него следует обратить внимание, так как храп может быть предупреждающим симптомом. Он возникает в результате кратковременных остановок дыхания из-за расслабления мускулатуры дыхательных путей. Храп затрудняет попадание в легкие кислорода, вследствие чего нарушается метаболизм глюкозы.

Проблемы со слухом

А вы знали, что потеря слуха может быть связана с сахарным диабетом?.. Если вы заметите за собой, что с каждым разом увеличиваете громкость на телевизоре или в телефоне, чтобы лучше расслышать, или просите собеседника повторить сказанное еще раз, сообщите об этом своему врачу. Различные исследования показали, что потеря слуха может быть предупреждающим индикатором диабета. Это связано с тем, что могут повреждаться нервы внутреннего уха и кровеносные сосуды, из-за чего и происходят нарушения.

Изменения зрения

Диабет вызывает изменения во всех жидкостях нашего тела, поэтому он может отразиться и на нашем зрении. Это достаточно распространенный симптом. Может случиться так, что люди, у которых еще нет диагноза "диабет", заметят, что стали лучше видеть. Вы с удивлением отметите, что линзы вам больше не нужны, потому что вам неплохо и без них. Но когда такое случается, улучшение бывает лишь временным. Как только уровень глюкозы в крови стабилизируется, пациент вновь прибегает к помощи очков или линз. Но не пугайтесь раньше времени, это еще не диабетическая ретинопатия. Последняя вызывает сужение кровеносных сосудов, которые расположены за глазными яблоками. На ранних стадиях развития диабета глаз не может хорошо фокусироваться, так как уровень глюкозы в крови очень высок. Но это совсем не означает, что из-за диабета вы потеряете зрение. Со временем уровень сахара в крови придет в норму и проблемы исчезнут.

На все эти симптомы часто не обращают внимания или же связывают их с другими заболеваниями. Но если вы заметили у себя какие-то из вышеперечисленных изменений вместе с другими, более распространенными симптомами, то вам следует обратиться к специалисту, чтобы он поставил точный диагноз и назначил соответствующее лечение.