ТОП 5 вещей, которые категорически нельзя делать сразу после еды

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Самочувствие человека зависит не только от того, что он ест.

Существует большой список того, чего нельзя делать после еды, чтобы быть здоровым и не набирать вес. Наверняка кто-то вам уже говорил, что после еды нельзя пить воду. Да? И они были абсолютно правы. Интересно почему?

Есть фрукты

Фрукты, съеденные после основного приема пищи, соприкасаются с ней и начинают бродить и закисать. Это нарушает пищеварение. Диетологи рекомендуют есть фрукты за 1 час до еды или через 2 часа после.