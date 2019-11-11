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ТОП 5 вещей, которые категорически нельзя делать сразу после еды

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ТОП 5 вещей, которые категорически нельзя делать сразу после еды
23:15 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:После принятия пищи всегда хочется прилечь и отдохнуть, но делать это не рекомендуется.

  • 1

    Самочувствие человека зависит не только от того, что он ест.

    Существует большой список того, чего нельзя делать после еды, чтобы быть здоровым и не набирать вес. Наверняка кто-то вам уже говорил, что после еды нельзя пить воду. Да? И они были абсолютно правы. Интересно почему?

    Есть фрукты

    Фрукты, съеденные после основного приема пищи, соприкасаются с ней и начинают бродить и закисать. Это нарушает пищеварение. Диетологи рекомендуют есть фрукты за 1 час до еды или через 2 часа после.

  • 2

    Пить

    Воду не рекомендуется пить во время еды и после. А всё потому, что она растворяет желудочный сок и, покидая желудок раньше, чем пища, уносит с собой ферменты, необходимые для ее переваривания. В идеале пейте воду за 40 минут до еды.

  • 3

    Душ и ванна

    Еще одно «нельзя» — это горячий душ. Вообще лучше всего принимать его через час после еды, так как он усиливает кровоток к рукам и ногам. При этом приток крови к желудку уменьшается. Пищеварение замедляется, появляются боли в желудке.

  • 4

    Спать

    После еды так и хочется вздремнуть, но делать это не стоит. Во-первых, сон будет тревожным, так как в это время ваш желудок будет интенсивно работать.Во-вторых, ученые из медицинской школы университета Янины провели исследование, в ходе которого выяснилось, что люди, которые не ложились спать после еды, имели меньший риск возникновения инсульта.

  • 5

    Курение

    Курить медики не рекомендуют вообще, но раз вы уже не можете избавиться от этой пагубной привычки, то хотя бы не делайте это после еды.Курение уменьшает количество кислорода в крови, что приводит к спазму кровеносных сосудов. Таким образом, нарушается работа пищеварительного тракта, что влечет за собой сбои во всём организме. Курение после еды чаще вызывает боли в брюшной полости, а не пища, как думают некоторые.

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