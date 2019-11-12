Для тех, кто на диете: самые низкокалорийные продукты питания

1 Морковь Один из хороших поводов есть морковь почаще - несомненная польза для зрения, но этим не стоит ограничиваться. Оранжевый овощ поддерживает здоровый баланс глюкозы в крови, помогает избавиться от токсинов и вывести лишнюю жидкость из организма. Одна средняя морковка обойдется вам всего в 30 калорий: прекрасный повод разнообразить свой рацион всевозможными блюдами и детокс-смузи на основе этого овоща.

2 Красный перец Диетологи не раз упоминали о несомненной пользе умеренного употребления острой пищи. Тем, кто хочет похудеть, важно помнить о том, что именно "горячие" продукты активно воздействуют на жировые отложения и в целом способствуют пищеварению. Откажитесь от семян и не бойтесь добавить немного "перчинки" в еду и соусы: он будет сжигать в первую очередь не ваш язык, а ваши калории.

3 Кофе Можете смело начинать свой день с чашечки черного кофе: напиток подарит вам заряд бодрости на все утро и запустит жиросжигающие процессы организма. Помните: никакого молока или сахара, только тогда кофе не обернется новыми калориями и, как следствие, лишними килограммами.

4 Лимон Мы, конечно, не заставляем вас перейти на лимоны только для того, чтобы случайно не съесть лишнего. Но вода с лимоном может стать превосходной альтернативой высококалорийным сладким напиткам, которые мы выпиваем в течение дня в бесчисленном количестве. На дольку лимона - 2 калории и ускорение метаболизма, помощь в выведении токсинов из организма и солнечное настроение в придачу.

5 Спаржа Больше зеленого: спаржа порадует ваш организм значительным количеством антиоксидантов, бесчисленными витаминами и незаменимыми минеральными веществами. Сияющая кожа и здоровые волосы, поддержание быстрого метаболизма и высокое содержание клетчатки - всеми этими свойствами спаржа тоже может похвастаться, и всего за 20 калорий на 100 граммов.

6 Арбуз Продукт, который едва ли нуждается в дополнительных комментариях. Несмотря на свою природную сладость, арбуз содержит минимум калорий: их всего 30 на 100 граммов этого плода, из которого можно приготовить впечатляющие летние блюда. Адепты здорового питания ценят арбуз не только за безвредность для фигуры, но и за очищающие свойства: он помогает снизить уровень "плохого" холестерина в крови, вывести из организма шлаки и лишнюю жидкость, ускорить метаболизм.

7 Лук Кроме комплекса жизненно важных витаминов, лук укрепляет иммунитет и обладает сильными антибактериальными свойствами. Этот низкокалорийный продукт стоит добавлять в блюда хотя бы потому, что он активизирует обмен веществ и способствует пищеварению. Кроме простого репчатого лука, помните также и о луке-порее: он практически полностью состоит из воды и является отличным диетическим продуктом.

8 Цветная капуста Всего 25 калорий на 100 граммов - "мечта диетолога", или попросту цветная капуста, отлично подойдет всем, кто старается поддерживать себя в форме и не есть лишнего. Цветная капуста прекрасна и полезна в любом виде, будь то крем-суп, овощной салат, пюре, варка или запекание в духовке.

9 Сельдерей Клетчатка и вода - основные составляющие сельдерея, а калорийность его не превышает 16 калорий на 100 граммов продукта. Ароматный овощ способствует выработке желудочного сока, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и помогает организму избавляться от токсинов.

10 Томаты Низкая калорийность (всего 20 калорий на 100 граммов этого овоща) обеспечивает томатам звание отличного диетического продукта, нормализующего обмен веществ, борющегося с лишним весом и очищающего организм от шлаков.

11 Яблоки Лучше всего - зеленые яблоки: это известно всем, кто следит за своим весом. Одно яблоко популярного сорта "Гренни Смит" содержит всего-навсего 47 калорий, очищающий кишечник пектин и море витаминов. Съедайте по яблоку в день - и такой нехитрый перекус, согласно известной английской пословице, убережет вас от утомительных походов ко всевозможным врачам. Идеальным завтраком станет яркий и сочный зеленый смузи с яблоком и шпинатом.