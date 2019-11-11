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Понедельник, 11.11.2019
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Учимся расслабляться: самые легкие методы избавления от стресса

Учимся расслабляться: самые легкие методы избавления от стресса
20:00 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Современный человек, несмотря на свои достижения, не может избежать такой вещи, как стресс.

Многим частенько приходиться чувствовать усталость, подавленность, раздражительность, моральное истощение, разочарование, рассеянность, потеря контроля, отсутствие концентрации на определенные события и непрекращающиеся переживания о различных вещах. Однако побороть подобные недуги и снова вернуться в рабочий ритм возможно при помощи несколько простых и действенных действиях.

Многократно улучшить свое состояние можно с помощью веселого видео. Оно не должно нести за собой какие-то выводы, быть глупым - все что нужно, чтобы оно могло рассмешить и оставить позитивное послевкусие. К тому же, подобным образом можно избавиться от напряжения и на работе. Многочисленные эксперименты демонстрируют, что любой работник, способные сделать небольшой перерыв для просмотра различных забавных роликов или просто отдыха, могут справиться с самой сложной задачей быстрее тех, кто этого не делает.

После завершения какой-нибудь важной встречи или неудачного разговора лучше принять несколько чашечек зеленого чая, для поднятия настроения. Благодаря аминокислоте, которая содержится в таком полезном и хорошем напитке, можно многократно избавиться от стрессового напряжения и успокоиться.

Неожиданно: к чему может привести хронический сресс
Неожиданно: к чему может привести хронический срессЧитать полностью

Несколько лет назад бразильским ученым удалось обнаружить необычное свойство апельсинов - благодаря их запаху можно за несколько минут успокоить любого человека. Несмотря на запах, даже сам цвет этого фрукта способствует улучшению нервной системы. Избавиться от стресса возможно при помощи как поедания нескольких апельсинов, так и просто разрезать их на несколько кусочков и наслаждаться их ароматом. Существует альтернативный вариант, если вы не любите есть апельсины - эфирное масло на основе апельсина. При добавлении в специальную ароматную лампу или нанесении нескольких капель на кожу, перед этим желательно смешать их с обыкновенным маслом (оливковое или подсолнечное).

Существует отличный способ прийти в тонус за считанные минуты - выйти на улицу, и прогулять по солнечному городу. Некоторые эксперты утверждают, люди, прогуливаясь несколько раз в неделю под солнечными лучами или работе при достаточном солнечном освещении, способны меньше всех остальных находиться под влиянием стресса, плохого настроения или психологических болезней.

Борьба со стрессом: лучшие продукты для поднятия настроения

Последний метод меньше остальных требует каких-либо затрат - достаточно включить любимую музыку и прослушать пару треков, чтобы вернуть хорошее настроение.

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Стресс, Как избавиться от стресса.
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