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Назван овощ для снижения артериального давления

Назван овощ для снижения артериального давления
04:23 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Эксперты нашли овощ, потребление которого поможет урегулировать давление при гипертонии.

Давно известно, что при определенных нарушениях здоровья многие блюда становятся нежелательными в рационе больного. Однако есть и продукты, употребление которых, наоборот, улучшает состояние здоровья пациентов. Ученые, изучив состав и свойства овощей, назвали наиболее полезный из них при повышенном артериальном давлении.

Незаменимым при гипертонии является лук, содержащиеся в нем витамины насыщают организм полезными веществами. Комплекс витаминной группы B, а также A, K, C и PP, минералы, алкалоиды и эфирные масла в луке оздоравливают и укрепляют организм, ускоряя обмен веществ и очищая органы. Кроме того, давно всем известно антимикробное действие фитонцидов, содержащихся в этом овоще.

В народной медицине лук уже давно используют для борьбы с повышенным давления, теперь же ученые нашли обоснование такой эффективности этого распространенного овоща. Вещества, в большом количестве содержащиеся в нем, очень хорошо влияют на состояние и функционирование сердца и сосудов. Даже небольшое количество лука в дневном рационе приведет в норму давление в кровеносных сосудах.

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Исследования с участием волонтеров доказали полезные свойства лука, он, по утверждению ученых, действительно хорошо борется с гипертонией. Также хорош этот продукт для устранения воспалений и сокращения уровня холестерина. Врачи советуют съедать около двух луковиц в сутки при гипертонических симптомах. Кроме добавления лука при готовке, следует употреблять его и сырым, добавляя для вкуса мед, а также делая настои и отвары. Однако при этом обязательно следует учитывать, что употребление лука противопоказано больным язвой, почечными и печеночными болезнями, а также астме и аллергии.

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Все по теме:

Лук, Польза лука, Свойства лука, Овощ для снижения артериального давления.
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