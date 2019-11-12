Не ешьте эти продукты на голодный желудок (Фото)

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В зоне пристального внимания – завтрак, а также любой прием пищи, когда перерыв был более 4 часов. Американский диетолог Кристофер Гарнер рассказал, какие продукты нельзя употреблять на голодный желудок.

Дрожжевая выпечка

Дрожжи действуют на слизистую желудка особым образом, поэтому образуются газы. В результате – вздутие и отрыжка. Если хотите съесть выпечку, лучше полакомиться ею после порции белка и овощей.