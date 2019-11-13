Скачать
Среда, 13.11.2019
Гонтарева считает обвинения в адрес Писарука началом расправы над командой реформаторов
Гонтарева считает обвинения в адрес Писарука началом расправы над командой реформаторов
Задержание главы департамента ОПУ: в НАБУ раскрыли детали
Задержание главы департамента ОПУ: в НАБУ раскрыли детали
Тайсон может покинуть Шахтер из-за расизма в Украине
Тайсон может покинуть Шахтер из-за расизма в Украине
Названы полезные свойства кофе для спортсменов
Названы полезные свойства кофе для спортсменов

Названы полезные свойства кофе для спортсменов

Названы полезные свойства кофе для спортсменов
01:02 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Выяснилось, что кофе полезен тем, кто занимается спортом.

Кофе повышает эффективность тренировок и помогает улучшить спортивные результаты на 2%-16%. О пользе кофе в области физической активности и спорта заявили австралийские исследователи. Полученные ими данные опубликовал Medical Express. По словам научных специалистов, главный компонент кофе, кофеин, не только бодрит и улучшает концентрацию внимания, но и повышает выносливость – все это непосредственным образом сказывается на результатах спортивных занятий.

В пользу данного мнения ученых говорят результаты метаанализа более 300 исследований, анализировавших влияние кофеина на физическую активность людей. Исследователи констатировали: употребление кофе примерно за 45-90 минут до тренировки делает ее более эффективной. Например, в этом случае люди выполняют в тренажерном зале больше упражнений с весом. Также благодаря кофеину улучшаются результаты тех, кто занимается бегом и ездой на велосипеде.

«Для улучшения спортивных показателей необходима доза кофеина от 3 до 6 мг на килограмм веса», - подсчитали авторы работы.

В то же время специалисты предостерегают от злоупотребления кофеином.

Медики рассказали, какой фрукт полезен для здоровья печени

Ранее МедикФорум уже писал о том, чем опасно употребление кофе сверх нормы. При этом могут возникать симптомы истощения нервной системы: лихорадочная возбудимость, сердцебиение, нарушения сна, раздражительность, неспособность концентрироваться. Как писал и том, какое количество кофеина, употребляемое за один раз, должно быть предельным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Спорт, Польза кофе, Свойства кофе, Что нужно пить спортсменам, Кофе для спортсменов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
02 "Конкретики не было": Пристайко прокомментировал предложение Назарбаева
03 "Пусть перемены будут украинскими!": Вятрович объяснил зачем идет в Раду
04 "Я снова дома": Роналдиньо объявил о возвращении в Барселону
05 Разумков предупредил президента ЕП об угрозе "Северного потока 2"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ранены двое украинских военнослужащих
День в ООС: ранены двое украинских военнослужащих
Украинские миротворцы защитили от боевиков базу ООН
Украинские миротворцы защитили от боевиков базу ООН
Ирина Луценко сложила полномочия: кто займет ее место
Ирина Луценко сложила полномочия: кто займет ее место
Какая стоимость продуктов по состоянию на 12 ноября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 12 ноября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь