Ученые рассказали, что фаст-фуд изменяет организм

Новости шоу бизнеса:Обилие жиров, присутствующих в фаст-фуде, нарушает состав микроорганизмов в кишечнике, что вызывает воспалительные процессы в органах пищеварительного тракта.

Ученые из Университета Чикаго выяснили, каким образом жирные кислоты, в больших количествах присутствующие в меню современного человека и, в особенности в меню быстрого питания, влияют на нарушение иммунных процессов, вызывающих воспалительные процессы тканей ЖКТ. Наиболее часто под действием жирных кислот развивается воспаление слизистой желудка – гастрит или воспаление стенки толстой кишки – колит.

Почему нарушается пищеварение?

Если человек пытается соблюдать диету, но при этом перехватывает между едой по кусочку, диета становится не эффективной. Это доказано в исследовании заокеанских физиологов. Итак, фаст-фуд наносит вред, если его кушать не только перед сном, но и в течение дня.

Хронические нарушения пищеварения сегодня – это обычное явление среди людей любого возраста. Еще полвека назад о гастрите мало кто знал, сейчас же им болеют все от школьников до пенсионеров. Ученые до сих пор еще не до конца раскрыли секрет столь широкого распространения гастрита.

Естественно, существует целый комплекс причин, которые в совокупности вызывают заболевание. Некоторые из факторов являются определяющими – это наследственная склонность, а также присутствие в организме хеликобактера пилори за обнаружение которого ученые получили Нобелевскую премию.

Если сразу после открытия хеликобактера все были уверены в том, что именно он является причиной гастритов и язв, то сейчас эта уверенность постепенно угасает. Например, уже известно, что у подавляющего числа зараженных нет никаких воспалений в органах пищеварения.

В то же время воспаление нередко наблюдается на фоне уже пройденного курса лечения от этого микроба. По поводу генетической предрасположенности тоже есть немало споров. Ведь она дает о себе знать далеко не во всех случаях.

Открытие чикагских ученых позволяет выявить глубинные механизмы изменений в органах пищеварения. На фоне этого открытия действие патогенных микроорганизмов, и в частности хеликобактера пилори, кажутся вторичными, так как для развития микробов необходимо создать определенные условия. Как раз диета и создает условия, благоприятные для развития патогенных микроорганизмов или наоборот. Диета создает «программу» для развития той или иной микрофлоры.

Жирные кислоты определяют среду кишечника

Именно жирные кислоты являются ответственными за то, в каком именно состоянии находится пищеварительный тракт. Наиболее опасными являются жиры животного происхождения, находящиеся в молочных продуктах, мясе. Хотя сами исследователи сомневаются, что только лишь молочные жиры настолько разрушительно влияют на кишечник. В экспериментах над лабораторными грызунами насыщенные жирные кислоты нарушали состояние кишечной микрофлоры, позволяя размножаться одним микробам и подавляя других. То есть то биологическое равновесие, которое определяет здоровье ЖКТ, нарушается. Защитные силы организма обнаруживают эти расплодившиеся микробы, и стартует воспалительный процесс, остановить который бывает весьма сложно. На начальном этапе эксперимента грызуны с приторможенным геном, отвечающим за равновесие в кишечнике, питались меню с обилием то насыщенных, то ненасыщенных жирных кислот. Обнаружилось, что при рационе с большим количеством насыщенных жирных кислот у животных в 3 раза чаще развивался колит, который протекал сложнее. В группе, питавшейся жирной пищей, шестьдесят процентов грызунов заболели колитом, а в контрольной группе лишь двадцать процентов. На следующем этапе ученые выяснили, какие именно микробы развиваются при жирном рационе, провоцируют активизацию микробов и начало воспаления в стенке кишечника. Если в рационе человека мало насыщенных жиров, микроб этот под названием Bilophila wadsworthia, присутствует в кишечнике в очень малых количествах. Если же употреблять много насыщенных жирных кислот, число этих микробов может увеличиться до 6% от всего количества микроорганизмов.

Каков механизм процесса?

Ученые пришли к выводу, что жирные кислоты как таковые совершенно безразличны микробам. Но для того, чтобы переработать молекулы насыщенных жирных кислот организму приходится выделять больше желчи, так как перевариваются они тяжелее, чем ненасыщенные жиры. А вот желчь (ферменты, входящие в ее состав и содержащие серу) как раз и является объектом интереса патогенных микроорганизмов.

Количество «пищи» для микробов увеличивается, они начинают активно делиться, и запускается иммунный процесс на «защиту». Оказалось также, что бактерии выделяют продукты метаболизма, которые еще сильнее активизируют воспаление, делая клетки кишечника более проницаемыми. Поэтому у грызунов, питающихся фаст-фудом, колит проходит в более сложной форме.

Действует ли этот же механизм у людей?

Конечно же, ведь все пищеварительные процессы в кишечнике у грызунов и людей очень похожи. Уже известно, что увеличение количества Bilophila wadsworthia в кишечнике у людей наблюдается при гастрите, воспалении аппендикса и иных воспалительных процессах ЖКТ. Таким образом, сегодня можно утверждать, что вышеперечисленные заболевания являются следствием диеты с повышенным содержанием насыщенных жирных кислот.