Очень полезен: почему стоит есть бананы каждый день

Витамины
В одном плоде много витаминов группы В, которые необходимы для бодрости, высокого иммунитета и хорошей памяти. К тому же, в бананах содержится дневная норма калия, который нужен для нормального обмена веществ.
Много клетчатки
Банан насыщен пищевыми волокнами, которые нормализуют пищеварение и предотвращают накопление лишних жировых отложений.
Восстановление клеток желудка
Банан – просто находка для людей с проблемами пищеварения. Его даже рекомендуют врачи на ранних стадиях вместо таблеток при гастрите, пищевых и алкогольных отравлениях. Все дело в том, что банан прекрасно восстанавливает поврежденные клетки слизистой желудка.
Снимает отеки
Бананы помогают воде не задерживаться в организме. А плохой водный обмен именно и провоцирует различные отеки. Они могут возникать из-за определенных болезней или, например, после слишком активной вечеринки.
Улучшает настроение
В бананах очень много гормона триптофана, который отвечает за настроение. Ученые обнаружили, что через несколько минут после бананового перекуса у людей улучшается настроение.
Повышает либидо
Банан – самый известный афродизиак в мире. Поэтому десерт с бананами во время романтического вечера могут гарантировать вам приятное продолжение.
Кроме полезных свойств, банан также достаточно калориен. Поэтому не стоит злоупотреблять этим фруктом, ведь можно набрать немного лишних килограммов.