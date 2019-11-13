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Очень полезен: почему стоит есть бананы каждый день

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Очень полезен: почему стоит есть бананы каждый день
18:15 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Бананы считаются одними из самых полезных фруктов, ведь они могут заменить даже некоторые лекарства.

  • 1

    Витамины

    В одном плоде много витаминов группы В, которые необходимы для бодрости, высокого иммунитета и хорошей памяти. К тому же, в бананах содержится дневная норма калия, который нужен для нормального обмена веществ.

  • 2

    Много клетчатки

    Банан насыщен пищевыми волокнами, которые нормализуют пищеварение и предотвращают накопление лишних жировых отложений.

  • 3

    Восстановление клеток желудка

    Банан – просто находка для людей с проблемами пищеварения. Его даже рекомендуют врачи на ранних стадиях вместо таблеток при гастрите, пищевых и алкогольных отравлениях. Все дело в том, что банан прекрасно восстанавливает поврежденные клетки слизистой желудка.

  • 4

    Снимает отеки

    Бананы помогают воде не задерживаться в организме. А плохой водный обмен именно и провоцирует различные отеки. Они могут возникать из-за определенных болезней или, например, после слишком активной вечеринки.

  • 5

    Улучшает настроение

    В бананах очень много гормона триптофана, который отвечает за настроение. Ученые обнаружили, что через несколько минут после бананового перекуса у людей улучшается настроение.

  • 6

    Повышает либидо

    Банан – самый известный афродизиак в мире. Поэтому десерт с бананами во время романтического вечера могут гарантировать вам приятное продолжение.

    Кроме полезных свойств, банан также достаточно калориен. Поэтому не стоит злоупотреблять этим фруктом, ведь можно набрать немного лишних килограммов.

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Питание, Здоровье, Продукты, Фрукты, Польза, Бананы.
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