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Четверг, 14.11.2019
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Медики назвали простые способы улучшить сон

Медики назвали простые способы улучшить сон
00:11 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Некоторые люди засыпают в считанные минуты и отлично спят до сигнала будильника, а у некоторых с этим большие проблемы.

По данным ВОЗ, от расстройств сна страдают до 45% населения планеты. Но есть три вещи, которые гарантированно изменят ваш ночной отдых в лучшую сторону, пишет womenshealthmag.com.

Шаг 1: купите новый матрас

Эксперты отмечают, что матрасы требуют замены после семи-восьми лет использования. Хотя дело не в годах: видимое провисание – признак того, что матрас не годен и пора отправляться в магазин за новым.

Шаг 2: перестаньте есть по ночам

Кто хоть раз баловался едой в полночь, знает, что поздний прием пищи может испортить сон. Рекомендуется избегать «свиданий» с холодильником прямо перед сном, а в случае голода – употреблять легкие здоровые закуски.

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Шаг 3: никаких гаджетов перед сном

Вы, вероятно, знаете: ночной просмотр сообщений в социальных сетях – большая ошибка. Гаджеты могут снизить выработку мелатонина – гормона, регулирующего сон. Кроме того, во время вашего погружения в ноутбук мозг чувствует себя полностью активным. Так что за 30 минут до сна лучше почитайте книгу. Известно, что человек привыкает к новому за 21 день. Вам вполне хватит этого времени на три простых шага.

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Сон, Здоровый сон, Как улучшить сон.
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