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Как вылечить ангину: ТОП-3 эффективных народных способов (Фото)

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Как вылечить ангину: ТОП-3 эффективных народных способов (Фото)
14:36 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:С ангиной шутки плохи, здесь помогут только проверенные способы.

  • 1

    Настойка из кагора и алоэ

    Приготовление: в мясорубке измельчите около 350 г алоэ, добавьте 600 г меда. Все это залейте 350 мл кагора. Поставьте в темное место настаиваться в течение 5 суток. Лечение: принимайте настойку по одной ст. л. три раза в день за час до еды. Продолжать лечение ангины до тех пор, пока не закончится настойка.

  • 2

    Эхинацея

    Производит интерферон, который повышает иммунитет организма и обладает противовирусным действием. Приготовление: залейте 1 чайную ложку травы 1 стаканом горячей воды. Поставьте настаиваться в течение 3:00. Принимать следует по 3 стакана дважды в день после еды. Вам понадобится 150 г травы для прохождения полного курса лечения ангины. Через полгода можно будет повторить данный курс еще раз.

  • 3

    Соль

    Применяется для полоскания горла при частых ангинах. Способ приготовления: разведите в теплой стакане воды 1 чайную ложку соли. Необходимо каждый день с утра, почистив зубы, прополоскать рот и горло стаканом раствора. Затем необходимо вызвать искусственный кашель — состоится выделение слизи вместе с микробами.

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Здоровье, Лечение, Ангина, Народные средства, Советы медиков, народные способы лечения.
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