"Хороший холестерин" обеспечен: полезное свойство йогурта

Новости шоу бизнеса:Считается, что этот продукт может быть полезным за счет повышения уровня так называемого "хорошего холестерина".

Ученые говорят, что это помогает защитить кровеносные сосуды от утолщения в пожилом возрасте, что может привести к сердечным приступам и инсультам.

В своем исследовании ученые обнаружили, что женщины в возрасте старше 70, которые включали в свой рацион йогурт в умеренных количествах, значительно реже страдают от этого заболевания.

Диетолог Керри Айви, который возглавлял австралийское исследование, говорит: "Молочные продукты имеют дурную славу из-за воздействия на сердечно-сосудистую систему. Но мы установили пользу пробиотических йогуртов и пытаемся установить отличия его характеристик от других молочных продуктов". Считается, что этот продукт может быть полезным за счет повышения уровня холестерина ЛПВП - так называемого "хорошего холестерина" - в крови.

В ходе исследовании были опрошены 1080 женщин об их образе жизни и рационе питания, а также их артерии регулярно обследовались в течение трех лет. Те, кто ел около 100 г йогурта в день, имел более здоровые кровеносные сосуды. Ученые заявили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы изучить его воздействие на сосуды.