Скачать
Воскресенье, 17.11.2019
СМИ: Россия выводит из Керчи захваченные украинские катера
СМИ: Россия выводит из Керчи захваченные украинские катера
"Я категорически против этого": Елисеев о заморозке ситуации на Донбассе
"Я категорически против этого": Елисеев о заморозке ситуации на Донбассе
Сербия - Украина: онлайн-трансляция матча
Сербия - Украина: онлайн-трансляция матча
Лунный посевной календарь с 18 ноября по 24 ноября 2019 года
Лунный посевной календарь с 18 ноября по 24 ноября 2019 года

"Хороший холестерин" обеспечен: полезное свойство йогурта

"Хороший холестерин" обеспечен: полезное свойство йогурта
15:08 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Считается, что этот продукт может быть полезным за счет повышения уровня так называемого "хорошего холестерина".

Ученые говорят, что это помогает защитить кровеносные сосуды от утолщения в пожилом возрасте, что может привести к сердечным приступам и инсультам.

В своем исследовании ученые обнаружили, что женщины в возрасте старше 70, которые включали в свой рацион йогурт в умеренных количествах, значительно реже страдают от этого заболевания.

Диетолог Керри Айви, который возглавлял австралийское исследование, говорит: "Молочные продукты имеют дурную славу из-за воздействия на сердечно-сосудистую систему. Но мы установили пользу пробиотических йогуртов и пытаемся установить отличия его характеристик от других молочных продуктов". Считается, что этот продукт может быть полезным за счет повышения уровня холестерина ЛПВП - так называемого "хорошего холестерина" - в крови.

От каких продуктов растет живот: 5 продуктов, от которых нужно отказаться

В ходе исследовании были опрошены 1080 женщин об их образе жизни и рационе питания, а также их артерии регулярно обследовались в течение трех лет. Те, кто ел около 100 г йогурта в день, имел более здоровые кровеносные сосуды. Ученые заявили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы изучить его воздействие на сосуды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Йогурт, Полезные свойства, Керри Айви.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 И косметика не нужна: как выглядеть ухоженно без "шпаклевки"
02 В мире природы: 10 существ, установивших рекорд долгожительства
03 Физики исследовали совершенно новое состояние вещества
04 Рисунки, вышедшие за рамки: потрясающие 3D-работы Янты Найкер (Фото)
05 Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Печальные новости: на Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Проектирование залов в учреждениях культуры осовременили
Проектирование залов в учреждениях культуры осовременили
Магнитные бури в ноябре 2019: стоит ожидать мощных метеоударов
Магнитные бури в ноябре 2019: стоит ожидать мощных метеоударов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь