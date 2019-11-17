Признаки инсульта, знание которых жизненно необходимо

Новости шоу бизнеса:Чтобы пациент, у которого случился инсульт, выжил, у врачей есть всего 4,5 часа ("терапевтическое окно") с момента появления первых симптомов.

Три главных признака инсульта:

1. Внезапная слабость или онемение в руке и (или) ноге. Вы просите человека поднять руку и удержать её некоторое время, а он не может.

2. Асимметрия лица, опущение уголка рта. Вы просите человека улыбнуться, а у него не получается.

3. Нарушения речи и глотания. Вы просите человека поговорить с вами, но он не в состоянии правильно произнести слова, говорит очень невнятно, как будто каша во рту.

Все эти симптомы возникают внезапно и могут дополняться сильным головокружением "в одну сторону", выпадением полей зрения, спутанностью сознания, нарушением координации движений при ходьбе.

В этом случае нужно немедленно вызывать «скорую». По нормативам в течение 40 минут от поступления в клинику проводится компьютерная томография, в течение 20 минут — лабораторные анализы. И, если инсульт подтвердился, определён его вид, сразу начинается лечение.

Кто больше рискует получить инсульт?

В принципе этот печальный шанс есть у каждого человека старше 50 лет. Но особенно часто инсульт выбирает тех, у кого есть:

повышенное артериальное давление (более 140/90 мм рт. ст.);

нарушения сердечного ритма;

атеросклероз сосудов;

сахарный диабет;

избыточный вес;

низкая физическая активность;

хронический стресс;

вредные привычки типа курения и злоупотребления алкоголем.

Какие обследования необходимо пройти, чтобы выявить факторы риска инсульта?

Определение артериального давления;

исследование состояния серд­ца (ЭКГ, при необходимости эхокардиография);

ультразвуковое исследование сосудов, питающих мозг;

исследование крови — свёртывающей системы, липидного спектра и др.

Если нарушения будут выявлены, врач порекомендует лекарства. Как правило, это статины, понижающие уровень холестерина, а также препараты, уменьшающие вероятность образования сгустков крови (тромбов), типа аспирина. Нужно также посоветоваться со своим врачом, как лучше скорректировать диету (слишком жирная и солёная пища способствует повышению давления и, как следствие, увеличивает риск инсульта), какими физическими упражнениями заняться.

Индивидуально подобранная профилактика позволяет многие годы поддерживать сердце и сосуды в порядке и предотвращать сосудистые катастрофы.