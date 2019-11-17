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Признаки инсульта, знание которых жизненно необходимо

Признаки инсульта, знание которых жизненно необходимо
22:41 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы пациент, у которого случился инсульт, выжил, у врачей есть всего 4,5 часа ("терапевтическое окно") с момента появления первых симптомов.

Три главных признака инсульта: 

1. Внезапная слабость или онемение в руке и (или) ноге. Вы просите человека поднять руку и удержать её некоторое время, а он не может.

2. Асимметрия лица, опущение уголка рта. Вы просите человека улыбнуться, а у него не получается. 

3. Нарушения речи и глотания. Вы просите человека поговорить с вами, но он не в состоянии правильно произнести слова, говорит очень невнятно, как будто каша во рту.

Все эти симптомы возникают внезапно и могут дополняться сильным головокружением "в одну сторону", выпадением полей зрения, спутанностью сознания, нарушением координации движений при ходьбе. 

В этом случае нужно немедленно вызывать «скорую». По нормативам в течение 40 минут от поступления в клинику проводится компьютерная томография, в течение 20 минут — лабораторные анализы. И, если инсульт подтвердился, определён его вид, сразу начинается лечение.

Кто больше рискует получить инсульт?

В принципе этот печальный шанс есть у каждого человека старше 50 лет. Но особенно часто инсульт выбирает тех, у кого есть: 

  • повышенное артериальное давление (более 140/90 мм рт. ст.);

  • нарушения сердечного ритма;

  • атеросклероз сосудов;

  • сахарный диабет;

  • избыточный вес;

  • низкая физическая активность;

  • хронический стресс;

  • вредные привычки типа курения и злоупотребления алкоголем.

Какие обследования необходимо пройти, чтобы выявить факторы риска инсульта?

Определение артериального давления;

  • исследование состояния серд­ца (ЭКГ, при необходимости эхокардиография);

  • ультразвуковое исследование сосудов, питающих мозг;

  • исследование крови — свёртывающей системы, липидного спектра и др.

"Хороший холестерин" обеспечен: полезное свойство йогурта

Если нарушения будут выявлены, врач порекомендует лекарства. Как правило, это статины, понижающие уровень холестерина, а также препараты, уменьшающие вероятность образования сгустков крови (тромбов), типа аспирина. Нужно также посоветоваться со своим врачом, как лучше скорректировать диету (слишком жирная и солёная пища способствует повышению давления и, как следствие, увеличивает риск инсульта), какими физическими упражнениями заняться.

Индивидуально подобранная профилактика позволяет многие годы поддерживать сердце и сосуды в порядке и предотвращать сосудистые катастрофы.

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Здоровье, Инсульт, Инфаркт, Продукты питания, Продукты, Заболевания, Лечения, Советы медиков.
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