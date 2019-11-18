Начните с одного стакана: как вода может изменить вашу жизнь

Новости шоу бизнеса:Что произойдет с организмом, если начинать утро со стакана воды.

Приучившись выпивать натощак после сна один стакан воды, вы избавите себя от многих проблем!

Начнем с того, что 70% нашего тела состоит из воды. Без нее организм не в состоянии нормально функционировать.

При недостатке жидкости вам могут угрожать проблемы с сердцем, артрит, стенокардия, геморрой, ожирение и другие, такие же неприятные болячки. Выпивая по утрам натощак стакан воды, вы через очень короткое время убедитесь, что жидкость способна творить чудеса!

Избавление от токсинов

Вода буквально "запускает" организм, настраивает его на работу после ночного отдыха. Вместе с другими органами запускается и кишечник, а это значит, что вредные вещества покинут ваш организм.

Улучшение метаболизма

Исследования доказали, что все лишь один стакан воды утром на 24% увеличивает скорость обменных процессов. Вам будет легче следить за своей фигурой, программа похудения даст максимальный результат.

Здоровая потеря веса

Впрочем, если вы не придерживаетесь диеты с целью похудения, стакан воды естественным путем будет регулировать ваш вес. Учтите: заполняя определенное место в желудке, вода, выпитая до завтрака, поможет вам не переесть.

Устранение изжоги

Изжога появляется тогда, когда в желудке повышается уровень кислотности. Вода натощак разбавляет кислую среду способствует быстрому выведению кислоты из организма.

Улучшение состояние кожи

У вас тусклый цвет лица, имеются кожные высыпания, морщины, расширенные поры? В одном исследовании выяснилось, что стакан воды на голодный желудок способствует притоку крови к коже, что позволяет ей эффективнее обновляться. Если же вы будете выпивать положенные 1,5 – 2 литра воды в течение дня, то токсины, которые и вызывают акне, будут выводиться из организма быстрее.

Улучшение состояния волос

Обезвоживание оказывает негативное влияние на рост волос, ведь вода составляет почти четвертую часть веса наших волос. Недостаточное потребление жидкости приводит к тому, что локоны становятся ломкими и тонкими. Выпивая по утрам стакан жидкости, вы устраните эти проблемы.

Предотвращение появления камней в почках и цистита

Прием воды сразу же после пробуждения имеет важное значение для профилактики проблем с почками и мочевым пузырем. Она снижает уровень кислотности, который и приводит к появлению камней в почках, а также выводит из организма токсины, которые могут стать причиной цистита.

Укрепление иммунной системы

Прием жидкости на пустой желудок помогает организму в буквальном смысле слова "промыть" и сбалансировать лимфатическую систему, это приводит к укреплению иммунной системы. Вы перестанете простуживаться так часто и не будете сваливаться с гриппом, как только на вас кто-то чихнет в транспорте.