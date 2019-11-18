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Начните с одного стакана: как вода может изменить вашу жизнь

Начните с одного стакана: как вода может изменить вашу жизнь
11:36 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Что произойдет с организмом, если начинать утро со стакана воды.

Приучившись выпивать натощак после сна один стакан воды, вы избавите себя от многих проблем!

Начнем с того, что 70% нашего тела состоит из воды. Без нее организм не в состоянии нормально функционировать.

При недостатке жидкости вам могут угрожать проблемы с сердцем, артрит, стенокардия, геморрой, ожирение и другие, такие же неприятные болячки. Выпивая по утрам натощак стакан воды, вы через очень короткое время убедитесь, что жидкость способна творить чудеса!

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Избавление от токсинов

Вода буквально "запускает" организм, настраивает его на работу после ночного отдыха. Вместе с другими органами запускается и кишечник, а это значит, что вредные вещества покинут ваш организм.

Улучшение метаболизма

Исследования доказали, что все лишь один стакан воды утром на 24% увеличивает скорость обменных процессов. Вам будет легче следить за своей фигурой, программа похудения даст максимальный результат.

Здоровая потеря веса

Впрочем, если вы не придерживаетесь диеты с целью похудения, стакан воды естественным путем будет регулировать ваш вес. Учтите: заполняя определенное место в желудке, вода, выпитая до завтрака, поможет вам не переесть.

Устранение изжоги

Изжога появляется тогда, когда в желудке повышается уровень кислотности. Вода натощак разбавляет кислую среду способствует быстрому выведению кислоты из организма.

Улучшение состояние кожи

У вас тусклый цвет лица, имеются кожные высыпания, морщины, расширенные поры? В одном исследовании выяснилось, что стакан воды на голодный желудок способствует притоку крови к коже, что позволяет ей эффективнее обновляться. Если же вы будете выпивать положенные 1,5 – 2 литра воды в течение дня, то токсины, которые и вызывают акне, будут выводиться из организма быстрее.

Улучшение состояния волос

Обезвоживание оказывает негативное влияние на рост волос, ведь вода составляет почти четвертую часть веса наших волос. Недостаточное потребление жидкости приводит к тому, что локоны становятся ломкими и тонкими. Выпивая по утрам стакан жидкости, вы устраните эти проблемы.

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Предотвращение появления камней в почках и цистита

Прием воды сразу же после пробуждения имеет важное значение для профилактики проблем с почками и мочевым пузырем. Она снижает уровень кислотности, который и приводит к появлению камней в почках, а также выводит из организма токсины, которые могут стать причиной цистита.

Укрепление иммунной системы

Прием жидкости на пустой желудок помогает организму в буквальном смысле слова "промыть" и сбалансировать лимфатическую систему, это приводит к укреплению иммунной системы. Вы перестанете простуживаться так часто и не будете сваливаться с гриппом, как только на вас кто-то чихнет в транспорте.

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Вода, Напиток, Водный баланс.
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