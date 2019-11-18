Это голод или нет? Основные причины боли в животе

Новости шоу бизнеса:Медики объяснили, о чем может говорить боль в животе.

Всем известно, что боль в животе бывает разной. Взрослые люди обычно способны интуитивно определить, что является причиной проблемы, если им уже случалось испытывать подобные ощущения.

Несварение, менструальная боль или изжога – самые распространенные причины дискомфорта в области живота.

Однако некоторые виды боли должны стать поводом для серьезного беспокойства, ведь они могут свидетельствовать о следующих проблемах:

язва желудка;

желчнокаменная болезнь;

камни в почках;

панкреатит;

запор.

Как только вы почувствовали спазмы или боль в животе, необходимо определить, что причиняет дискомфорт. Это может быть просто несварение, которое легко определить по вздутию, изжоге и тошноте. Также распространенными симптомами расстройства желудка является урчание в животе, приливы холода или жара, диарея. В остальных случаях источник боли можно определить по тому, в какой части живота вы ощущаете дискомфорт.

Любой вид боли свидетельствует о неполадках в организме, поэтому не стоит терпеть или «глушить» неприятные ощущения анальгетиками. Обследуйтесь у врача и выясните причину.