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Это голод или нет? Основные причины боли в животе

Это голод или нет? Основные причины боли в животе
15:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Медики объяснили, о чем может говорить боль в животе.

Всем известно, что боль в животе бывает разной. Взрослые люди обычно способны интуитивно определить, что является причиной проблемы, если им уже случалось испытывать подобные ощущения.

Несварение, менструальная боль или изжога – самые распространенные причины дискомфорта в области живота.

Однако некоторые виды боли должны стать поводом для серьезного беспокойства, ведь они могут свидетельствовать о следующих проблемах:

  • язва желудка;

  • желчнокаменная болезнь;

  • камни в почках;

  • панкреатит;

  • запор.

Простые способы, которые помогут сделать плоский живот

Как только вы почувствовали спазмы или боль в животе, необходимо определить, что причиняет дискомфорт. Это может быть просто несварение, которое легко определить по вздутию, изжоге и тошноте. Также распространенными симптомами расстройства желудка является урчание в животе, приливы холода или жара, диарея. В остальных случаях источник боли можно определить по тому, в какой части живота вы ощущаете дискомфорт.

Любой вид боли свидетельствует о неполадках в организме, поэтому не стоит терпеть или «глушить» неприятные ощущения анальгетиками. Обследуйтесь у врача и выясните причину.

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Боль, Живот, Запор, Панкреатит, Язва.
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