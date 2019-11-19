Медики рассказали, стоит ли полностью исключать сахар из рациона

Новости шоу бизнеса:Избыток сахара, в том числе и натурального, часто ведет к избытку калорий, которые неизбежно отложатся в жир.

Если открыть любой свод принципов правильного питания, первое на что вы наткнётесь – исключите сахар из рациона. В этом есть здравый смысл, ведь избыток сахара крайне негативно сказывается на здоровье. Но некоторые системы питания призывают отказаться полностью от продуктов, содержащих сахар, включая фрукты и сладкие крахмалистые овощи. Насколько это оправдано?

Алисса Рамзи, глава Академии Питания США, считает, что подобный рацион не только не полезен, но вреден.

«Не стоит путать натуральный сахар и добавленный. Натуральный – это фрукты, такие овощи как свела или морковь, молочные продукты, картофель. Сахар из подобных продуктов необходим нашему мозгу, он использует его в качестве «батарейки». Если отказаться полностью от сахара, через некоторые время наступить вялость, усталость, заторможенность». – рассказывает Алисса Рамзи.

Кроме того, диетолог добавила, что во фруктах и молочных продуктах, содержаться вещества, которые способны предотвратить так называемую «сахарную эйфорию», то есть резкий скачок сахара с последующим, столь же резким падением (которая случается, когда мы съедаем, например, конфеты).

«Во фруктах много клетчатки, в молочных продуктах – белка. Это не дает уровню сахара в крови резко повыситься». – продолжает Рамзи.

Сколько вешать в граммах?

Есть одно «но». Избыток сахара, в том числе и натурального, часто ведет к избытку калорий, которые неизбежно отложатся в жир. Поэтому отказываться от полезных сладостей не стоит, но стоит следить на количесвом съедаемого. Идеально – 3 порции натурального сахара в день. Порция – стакан ягод, фрукт среднего размера или половина большого (например, грейпфрута).