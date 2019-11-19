Скачать
Вторник, 19.11.2019
Украинцы смогут искать "доступные лекарства" в новом онлайн-сервисе
Украинцы смогут искать "доступные лекарства" в новом онлайн-сервисе
Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса
Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса
Яремчук назвал причины успеха сборной Украины
Яремчук назвал причины успеха сборной Украины
В "Друзьях" отказалась играть известная актриса (Видео)
В "Друзьях" отказалась играть известная актриса (Видео)

Медики рассказали, стоит ли полностью исключать сахар из рациона

Медики рассказали, стоит ли полностью исключать сахар из рациона
00:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Избыток сахара, в том числе и натурального, часто ведет к избытку калорий, которые неизбежно отложатся в жир.

Если открыть любой свод принципов правильного питания, первое на что вы наткнётесь – исключите сахар из рациона. В этом есть здравый смысл, ведь избыток сахара крайне негативно сказывается на здоровье. Но некоторые системы питания призывают отказаться полностью от продуктов, содержащих сахар, включая фрукты и сладкие крахмалистые овощи. Насколько это оправдано?

Алисса Рамзи, глава Академии Питания США, считает, что подобный рацион не только не полезен, но вреден.

«Не стоит путать натуральный сахар и добавленный. Натуральный – это фрукты, такие овощи как свела или морковь, молочные продукты, картофель. Сахар из подобных продуктов необходим нашему мозгу, он использует его в качестве «батарейки». Если отказаться полностью от сахара, через некоторые время наступить вялость, усталость, заторможенность». – рассказывает Алисса Рамзи.

Кроме того, диетолог добавила, что во фруктах и молочных продуктах, содержаться вещества, которые способны предотвратить так называемую «сахарную эйфорию», то есть резкий скачок сахара с последующим, столь же резким падением (которая случается, когда мы съедаем, например, конфеты).

«Во фруктах много клетчатки, в молочных продуктах – белка. Это не дает уровню сахара в крови резко повыситься». – продолжает Рамзи.

Не затягивайте с походом к врачу: главные признаки аппендицита

Сколько вешать в граммах?

Есть одно «но». Избыток сахара, в том числе и натурального, часто ведет к избытку калорий, которые неизбежно отложатся в жир. Поэтому отказываться от полезных сладостей не стоит, но стоит следить на количесвом съедаемого. Идеально – 3 порции натурального сахара в день. Порция – стакан ягод, фрукт среднего размера или половина большого (например, грейпфрута).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сахар, Здоровый рацион, Польза сахара, Вред сахара, Свойства сахара.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Человек года" по версии журнала GQ: кого отметили (Фото, Видео)
02 Загороднюк о возвращении кораблей: Россия выполнила требование Трибунала ООН
03 СМИ: Зеленский чувствовал давление Трампа и даже созывал встречу из-за этого
04 "Наконец получили": предложения "Газпрома" уже в "Нафтогазе"
05 Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выборы в ОТГ: регистрация кандидатов началась
Выборы в ОТГ: регистрация кандидатов началась
&quot;Топливные&quot; протесты в Иране: число погибших растет (Видео)
"Топливные" протесты в Иране: число погибших растет
&quot;Изолированный Рунет&quot; &quot;захватывает&quot; оккупированный Крым
"Изолированный Рунет" "захватывает" оккупированный Крым
СМИ: Джейми Фокс и Кейт Бекинсейл закрутили роман
СМИ: Джейми Фокс и Кейт Бекинсейл закрутили роман
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь