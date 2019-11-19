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Названа диета, омолаживающая клетки мозга

Названа диета, омолаживающая клетки мозга
02:36 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Питание влияет и на состояние мозга.

Ученые создали диету, которая поможет защитить от болезни Альцгеймера и отсрочить старение мозга на целых 8 лет. Рацион с название MIND был разработан сотрудниками Медицинского центра Университета Раш на основе почти пятилетних исследований.

По словам авторов новой диеты, питание является серьезным фактором, влияющим на состояние мозга.

«Люди должны ежедневно употреблять, как минимум, три порции цельного зерна, зеленые листовые овощи, другие овощи, орехи, бобовые, бокал вина, а также мясо птицы, ягоды и рыбу», — описали медики оптимальный план питания.

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Они пояснили, что ягоды нужно есть, по крайней мере, 2 раза в неделю, а рыбу, как минимум, 1 раз в неделю. Одновременно с этим, в рационе не должно быть таких продуктов как переработанное красное мясо, маргарин, сыр, выпечка и сладости, жареные блюда и фастфуд. Ученые подчеркивают, что тщательное следование диете MIND способно улучшить здоровье мозга, замедлив снижение когнитивных способностей.

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