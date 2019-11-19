Ученые рассказали об опасности полуфабрикатов

Новости шоу бизнеса:Полуфабрикаты вызывают преждевременное старение.

Нежелание самостоятельно готовить пищу или банальные отговорки об отсутствии на это времени и таланта становится причиной развития ряда хронических недугов, что существенно ускоряет процессы старения клеток организма.

Состояние здоровья, функционирование внутренних органов, самочувствие и даже внешний вид напрямую зависят от рациона человека. Нежелание или неумение готовить домашнюю пищу, либо же отсутствие на это времени, которым многие оправдывают свою тягу к фастфуду и полуфабрикатам, зачастую крайне негативно сказываются на общем состоянии и тонусе организма, уверяют эксперты.

«В современном мире мы привыкли, что нет никакого смысла перетруждаться и стоять у плиты, если все можно купить в магазине – пельмени, пирожки, замороженные котлеты – положил на сковородку и все готово! — а в больших городах заказать доставку из ресторана можно даже посреди ночи. Это прямой путь к быстрому старению, ведь все эти вкусности содержат огромное количество различных добавок, соли и жиров. Такая пища провоцирует скачки кровяного давления, загрязняет сосуды, способствует ожирению и ухудшает внешний вид», — говорит врач-диетолог Людмила Бабич.

«Конечно, вы можете возразить, что далеко не все продукты, из которых мы готовим, полезные. И это действительно так, зато в домашней еде явно нет красителей, консервантов, усилителей вкуса. К тому же, что и из чего вы приготовите, — зависит только от вас. Тщательно изучайте этикетку, прежде чем положить что-то в тележку в супермаркете, отдавайте предпочтение простой, местной пище, откажитесь от полуфабрикатов – и уже через пару месяцев вы заметите, что стали стройнее, здоровее и выглядите моложе», — говорит эксперт.

Очень важно соблюдать в пище пропорции — две трети рациона должны составлять растительные продукты, то есть фрукты, ягоды, овощи, зелень, орешки и семечки, не забывайте также о кашах, но при склонности к лишнему весу употреблять их лучше в первой половине дня.