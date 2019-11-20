Польза чернослива для организма женщины

Новости шоу бизнеса:Чернослив является одним из наиболее популярных и востребованных видов сухофруктов в нашей стране.

Чернослив способствует укреплению скелета.

Полезные вещества, входящие в состав сушеного чернослива такие, как фосфор, калий, магний, натрий, кальций и кобальт, способен повысить прочность скелета у женщин.

Американские исследователи установили, что регулярное употребление в пищу этого сухофрукта помогает снизить риск развития остеопороза — вымывания из костей минеральных веществ, приводящее к их хрупкости.

В рамках эксперимента ученые наблюдали две группы подопытных женщин. Одни каждый день употребляли в пищу чернослив, а другие — сушеные яблоки.

В результате у первой группы наблюдалась более высокая прочность костей.