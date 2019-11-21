Названы продукты, которые нельзя повторно разогревать

Новости шоу бизнеса:Далеко не все продукты питания можно разогревать повторно.

По словам специалистов в области здорового питания, ни в коем случае нельзя подвергать повторной термической обработке блюда на основе яиц. Почему? Потому что при повторном нагреве яйца не только стремительно теряют все свои полезные свойства, но и приобретают вредные качества, обусловленные появлением канцерогенных и токсичных веществ. Материал по теме был опубликован в зарубежном научном издании Food Science.

"Если разогревать яйца повторно, то в них могут появляться канцерогены и ядовитые вещества, провоцирующие целое множество потенциально смертельных заболеваний", — говорят специалисты, отмечая, что яйца — далеко не единственный продукт, которому противопоказана повторная термическая обработка.

Не стоит подвергать повторному нагреву, например, мясо. Будучи белковым продуктом, мясо приобретает некоторые нежелательные свойства при повторном нагреве, в результате чего превращается в «тяжелую» для пищеварительной системы еду, а также приносит больше вреда, чем пользы. Греть повторно не рекомендуется картофель, грибы и свеклу. Эти продукты, как отмечают компетентные эксперты, теряют полезные вещества при повторном нагреве, а также могут провоцировать сбои в работе желудочно-кишечного тракта.