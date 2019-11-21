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Время мандаринов пришло: сколько можно съесть без вреда для здоровья

Время мандаринов пришло: сколько можно съесть без вреда для здоровья
17:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Конкретной нормы нет, но есть здравый смысл: в день можно съедать до четырех мандаринов, не опасаясь за здоровье.

При употреблении мандаринов нужно ориентироваться на аллергические эпизоды. Если в анамнезе есть аллергические реакции на цитрусовые, то мандарины из новогоднего меню человека должны быть полностью исключены.

Если в анамнезе аллергических реакций не было, то в день можно съесть 2-4 мандарина, но не доходить до уровня одного килограмма.

Слишком активное употребление мандаринов может быть вредным для здоровья людей, которые страдают от болезней желудка и двенадцатиперстной кишки. Также мандарины не стоит употреблять при гастритах, энтеритах, колитах.

Ученые рассказали о пользе и вреде мандарин

Важно: перед употреблением мандарины следует обязательно мыть. Для сохранения продукции перевозчики нередко покрывают фрукты химикатами – об этом может свидетельствовать яркий восковой блеск на фруктах и их липкость. Эти химические растворы могут нанести серьезный вред здоровью.

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Здоровье, Вред, Польза, Мандарины, Цитрус.
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