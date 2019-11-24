Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
Вступление Украины в НАТО: в альянсе не хотят ссориться с РФ
Вступление Украины в НАТО: в альянсе не хотят ссориться с РФ
Гибель украинского моряка в Кельтском море: в МИД подтвердили информацию
Гибель моряка в Кельтском море: в МИД подтвердили информацию
Динамо - Мариуполь: смотреть матч онлайн (Видео)
Динамо - Мариуполь: смотреть матч онлайн (Видео)
Футуристичный пикап Tesla Cybertruck уже превратили в кемпер (Фото)
Футуристичный пикап Tesla Cybertruck уже превратили в кемпер (Фото)

Как легко и просто преодолеть синдром хронической усталости

Как легко и просто преодолеть синдром хронической усталости
16:29 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Синдром хронической усталости признан экспертами, наряду с сахарным диабетом и ожирением, новой "эпидемией 21-го века".

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, от данного заболевания психологического характера уже страдает почти половина трудоспособного населения планеты.

Учитывая значительные масштабы поражения этой патологии, которую невозможно вылечить до конца, мы сегодня подробно расскажем об основных причинах, симптомах и методах профилактики.

Симптомы синдрома хронической усталости: 

  • усталость, которую человек ощущает постоянно – даже после продолжительного отдыха и крепкого сна;

  • слабость – непрерывное желание присесть или прилечь даже при пассивном отдыхе или работе, отказ от движений;

  • апатия – полное безразличие к каким-либо событиям в жизни: ничто и никто не приносит радость;

  • раздражительность – ежедневный выброс агрессии на других людей, домашних животных без причины.

Причины хронической усталости:

  • хроническое недосыпание: часто наблюдается у кормящих мам, а также трудоголиков, которые совмещают несколько работ и спят не более 4-х часов в сутки вместо положенных 8-ми;

  • переутомление: человек поглощен в рутину бесконечных обязанностей и хлопот, не оставляя времени для своих увлечений, удовольствий и отдыха;

  • однообразие жизни: многие из нас живут по заранее прописанному плану, соблюдая строгую дисциплину и беспрекословный режим, что сопровождается серостью жизнь, похожей на существование не человека, а бесчувственного робота.

Поскольку подобное поведение человека пагубно и для него, и для окружающих, которые страдают без вины, утрачивая симпатию и доверие к нему, необходимо срочно исправлять ситуацию таким способами:

Не стоит верить всему, что написано: продукты, которые нельзя наносить на лицо

  • полноценный сон: эта естественная потребность человека гарантирует отдых тела и души, восстановление энергии, а также здоровье, молодость и красоту;

  • приятный отдых: человек должен отвлекаться от должностных обязанностей и мирской суеты, что снять физическую усталость и эмоциональное напряжение на пикнике у озера, на морском побережье, горном курорте – одним словом, в уединении с природой;

  • правильное питание: во-первых, нужно кушать продукты, которые приносят удовольствие и пользу организму, а во-вторых, насыщают энергией и позитивом. 

Что ж, синдром хронической усталости довольно легко победить, правда, как утверждают опытные врачи, ненадолго. Поэтому если данное заболевание невозможно вылечить, его реально предупредить, просто получая удовольствие от жизни – она у нас одна!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Хроническая усталость, Усталость, Синдром хронической усталости, Причины усталости, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еврейские организации прокомментировали ролик на "5 канале"
02 Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
03 Россия потеряла военный спутник в Тихом океане
04 Какие только животные не встречаются на нашей планете: самые красивые из них
05 Мода 2019-2020: самые стильные принты зимнего сезона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
Запад заснежит: прогноз погоды 24-25 ноября
Джулиани пригрозил Байдену компроматом
Джулиани пригрозил Байдену компроматом
Во время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк
Во время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк
Экс-жена Александра Пономарева рассказала о его новом романе
Экс-жена Александра Пономарева рассказала о его новом романе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь