Самые популярные мифы о холестерине, которые оказались заблуждением

Новости шоу бизнеса:Холестерин не является причиной атеросклероза, его нельзя переесть, а повышаться он может и у худышек. Все, что нужно знать о холестерине.

МИФ 1: ИЗЛИШЕК ХОЛЕСТЕРИНА В РАЦИОНЕ ОПАСЕН

Безусловно, лучше не испытывать на прочность свою печень — холестериновые продукты по определению еще и жирные. Да и почки пострадают от избытка белковых продуктов, которые также являются источником холестерина.

Но! Главное даже не это, а то, что на самом деле 80% холестерина печень продуцирует сама, и лишь 20% она берет из пищи. Поэтому увеличение уровня холестерина в крови — это прежде всего дело рук нездоровой печени. И нужно диагностировать, а при необходимости — корректировать именно ее функции.

МИФ 2: ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ ЛУЧШЕ ИСКЛЮЧИТЬ

Как говорится, нет холестерина — нет проблем. Зачем морочить голову, высчитывая, съел ли допустимую дозу, если можно просто перейти на априори полезные нерафинированные растительные масла?

Но! Холестерин организму на самом деле очень нужен: он использует его при синтезировании многих гормонов и витамина Д; во время и после воспалительного заболевания; холестерин отвечает за усвояемость таких жирорастворимых витаминов, как А, Е, D, К; он играет важную роль в работе нервной и иммунной систем; принимает участие в нормальном желчеоттоке и просто жизненно необходим детям для роста.

МИФ 3: ИЗБЫТОК ХОЛЕСТЕРИНА ВИНОВАТ В ОЖИРЕНИИ

На самом деле появление избыточного веса и повышение уровня холестерина — абсолютно независимые состояния.

Другое дело, что часто тучность и гиперхолестеринемия встречаются одновременно. Но лишь потому, что эти проблемы имеют ряд общих провокаторов, ведущих к их возникновению. Это, в частности, нездоровое состояние кишечной флоры и избыток технологически обработанных продуктов в рационе. Уберите провокаторы — и состояние здоровья улучшится, а вес постепенно начнет уходить.

МИФ 4: ОВОЩИ И ФРУКТЫ ВЫВОДЯТ ЕГО ИЗ ОРГАНИЗМА

Утверждение, что клетчатка и пектин удерживают молекулы холестерина, а затем этот "нерастворимый комплекс" выводится, — народный фольклор. Другое дело, что фрукты и овощи улучшают обмен веществ и налаживают работу ЖКТ, в частности, работу печени и кишечника, а соответственно — оздоравливают весь организм. Процесс этот, правда, небыстрый: нужно ежедневно употреблять по 300 г овощей и фруктов, причем целых 6—12 месяцев.

МИФ 5: ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ ХУДЫШКАМ НЕ ГРОЗИТ

Состояние ЖКТ зависит от качества питания, а оно может хромать у людей с любым весом. И главное: высокий уровень холестерина может быть написан на генах, то есть — быть врожденным. А изменить генетический код медицина не может, во всяком случае пока.

МИФ 6: ХОЛЕСТЕРИН — ДОРОГА К АТЕРОСКЛЕРОЗУ

Холестерин выполняет еще одну важную функцию: при повреждении сосудов он принимает участие в их "латании". Со временем организм кальцинирует эту "заплатку", чтобы она не была такой подвижной и уж точно и наверняка выручила поврежденные сосуды. Так возникает атеросклеротическая бляшка. Но ведь не холестерин виноват в ее образовании, а "испорченность" сосудов, которая возникает, в частности, из-за воспалительных процессов в них — вызванных, в частности, бактериями и вирусами.

МИФ 7: КУРЕНИЕ НЕ ВЕДЕТ К ОБРАЗОВАНИЮ БЛЯШЕК

Вредить холестерин начинает, если сосуды нездоровы. А курение их именно таковыми и делает. Ведь 90% сигаретного дыма — это угарный газ, а 10% — ядовитые пары и примеси, которых в каждой сигарете почти 4000! В частности, ацетон, свинец, мышьяк, формальдегид. Регулярное поступление в организм токсических веществ вызывает воспаление и разрушение внутренней выстилки сосудов.

МИФ 8: ПОВЫШЕНИЕ — ОЧЕНЬ ТРЕВОЖНЫЙ СИМПТОМ

Если не в разы, то — нет. Не паникуйте при цифре большей 5,52 ммоль/л. Даже 6,99 у мужчин и 6,53 у женщин — допустимый максимум нормы (для 40—45 лет). Важны значения "хорошего" (он должен быть выше 1,6 ммоль/л, в анализе ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) и "плохого" (норма — ниже 2,6, ЛПОП и ЛПОНП — низкой и очень низкой) холестерина. Они как раз могут не вписываться в норму даже при нормальном общем холестерине.

МИФ 9: АЛКОГОЛЬ СНИЖАЕТ ЕГО УРОВЕНЬ В КРОВИ

Да, спирт способен растворить "плохой" холестерин, а печень — вывести его. Но уменьшить уровень холестерина алкоголь может не более чем на 3% (снижением это назвать очень сложно) и только при дозе 20 мл этанола в сутки. Это 50 мл водки или коньяка, или 180—200 мл сухого вина, в зависимости от сорта. А вот злоупотребление алкоголем количество холестерина в крови как раз увеличивает — за счет нарушения работы печени.

МИФ 10: СПАСУТ ПРЕПАРАТЫ

Да, препараты (на основе фиброевой кислоты; статины; биодобавки: омега-3 жирные кислоты, лецитин и липоевая кислота) вмешиваются в механизм выработки организмом холестерина и снижают его уровень. Но в несуществующей вредности самого холестерина мы уже разобрались. А вот искусственное снижение его уровня в крови чревато сбоем целого каскада важных процессов. Кроме того, в ответ на такую атаку со временем организм начнет еще большую выработку холестерина.

Таким образом, препараты лишь ухудшат ситуацию. Жизненно необходимы они только при заболеваниях тех органов, в процессы функционирования которых холестерин вовлечен. Но обратите внимание: он не является первопричиной поражения этих органов. Это: заболевания почек и гипертония; выраженный атеросклероз; период после операций на сердце и сосудах, после инфаркта или инсульта; наследственное нарушение холестеринового обмена.

Но даже если в списке нарушений вы увидели свое заболевание — ни в коем случае не поддавайтесь рекламе препаратов, которой нас атакуют через СМИ. Прежде нужно показаться врачу и вылечить указанные болезни. И тогда уровень холестерина наверняка снижать не придется (препараты врач может назначить лишь как временную меру, пока не будет искоренена настоящая причина повышения уровня холестерина, и то — не всегда).

Лишь одно исключение необходимости пожизненного приема препаратов — гиперхолестеринемия, вызванная генетическими поломками, возникшими еще во время формирования человека в утробе.