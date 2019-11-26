Стало известно, как фаст-фуд влияет на память

Новости шоу бизнеса:Исследователи в ходе экспериментов выяснили, что фаст-фуд негативно влияет не только на пищеварительную систему, но и ухудшает долговременную память.

Для подтверждения своих догадок, эксперты провели опыты на грызунах, разделив их на четыре группы. Животных из трех групп на протяжении двух месяцев кормили едой, которая содержит большое количество жиров и сахара: чипсами, жареной картошкой, печеньем и другими продуктами быстрого приготовления. Четвертой "контрольной" группе мышек давали только полезную еду.

На протяжении всего эксперимента ученые проводили на грызунах тесты, а точнее исследовали их способность запоминать расположение предметов в специальном боксе. Сначала мышек запускали в коробку, оценивали их поведение и индекс распознавания объектов, после чего выводили и через некоторое время снова запускали, переместив все предметы.

Результаты исследования подтвердили, что у грызунов, которые долгое время употребляли вредную пищу появились проблемы с памятью, в отличии от мышек из "контрольной" группы.

Ученые утверждают, что подобное влияние фаст-фуд оказывает и на человеческий мозг, поэтому из своего рациона пищу быстрого приготовления необходимо исключить, как можно скорее.