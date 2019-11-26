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Риск ранней смерти: 5 видов спорта против преждевременной кончины

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Риск ранней смерти: 5 видов спорта против преждевременной кончины
23:43 Вт, 26 Ноябрь 2019 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Физические нагрузки защищают нас от преждевременной смерти, что было доказано не раз. Но большое значение имеет и то, какими видами спорта мы занимаемся.

  • 1

    Бег.

    Исследователи из Великобритании выяснили, что бег уменьшает риск преждевременной смерти вне зависимости от длины дистанции и скорости. Хотя бы одна тренировка в неделю лучше, чем их полное отсутствие. Бег положительно влияет на многие системы организма и сохраняет их здоровье.

  • 2

    Пешие прогулки.

    Великолепная разновидность физических нагрузок, поскольку она доступна каждому человеку. Если вы добираетесь до работы на общественном транспорте, то выходите на одну автобусную остановку раньше и прогуляйтесь пешком хотя бы километр. То же самое рекомендуется делать и по дороге домой. Пешие прогулки протяженностью 10-15 минут ежедневно сокращают риск смерти на 18%.

  • 3

    Плавание.

    Обязательно купите себе абонемент в бассейн, поскольку само по себе плавание, особенно в холодные зимние дни, существенно повышает настроение. Кроме того, у купальщиков на 28% ниже риск ранней смерти, и на 41% ниже риск ухода из жизни из-за инфарктов и инсультов. Плавание также положительно влияет и на разные аспекты в работе мозга.

  • 4

    Йога.

    Считается, что при занятии йогой мозг вырабатывает гормоны счастья, что повышает настроение и генерирует позитивные мысли. Кроме того, йога контролирует показатели холестерина, массы тела и артериального давления. А это значит, что риск болезней сердца и сосудов снижается.

  • 5

    Теннис.

    Эксперты убеждены, что регулярные занятия теннисом уменьшают риск смерти почти на 45%. Чем больше вы тратите времени на теннис и бадминтон, тем прочнее мышцы ног и рук, а также общая стройность тела.

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