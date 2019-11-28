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Не стоит при простуде: этими продуктами лучше наслаждаться, когда выздоровеешь

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Не стоит при простуде: этими продуктами лучше наслаждаться, когда выздоровеешь
00:12 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Список тех продуктов, от которых стоит воздержаться, когда простужен.

  • 1

    Конфеты

    Ни для кого не секрет, что в конфетах полно сахара, которого стоит избегать, особенно когда болен. Дело в том, что сахар способен вызывать воспаление, а это снижает иммунитет, ослабляя лейкоциты (белые кровяные клетки), отвечающие за борьбу с инфекцией.

  • 2

    Молоко

    Молочные продукты могут временно сгущать слизь, что приведет к тому, что вредные аллергены дольше задержатся в организме. Цельное молоко, в частности, также стимулирует выработку мокроты. Когда человек здоров, это хорошо и полезно, поскольку она действует как защитный барьер. Однако во время болезни в нашем организме усиливается выработка этой слизи, и молоко только навредит.

  • 3

    Мороженое

    Не ешьте мороженое, чтобы успокоить боль в горле — так вы отсрочите свое выздоровление. Большинство видов мороженого отличаются высоким содержанием насыщенных жиров, вызывающих воспаление. Кроме того, в этом холодном десерте много сахара — еще одного ингредиента, который, как мы сказали выше, усиливает воспаление.

  • 4

    Кофе

    Как вам известно, кофе обладает не только бодрящим эффектом, но еще и обезвоживает организм, что во время простуды может усугубить мышечные боли. Иммунная система работает наиболее эффективно, когда организм хорошо увлажнен. Поскольку кофеин является мочегонным средством, то горячую чашечку этого напитка лучше пропустить.

  • 5

    Перец чили

    Капсаицин в перце чили становится раздражителем для носового прохода, провоцируя выработку слизи, так что если один из симптомов вашей простуды — насморк, то рекомендуем временно воздержаться от острых продуктов.

  • 6

    Водка и другие спиртные напитки

    Вопреки распространенному мнению, водка с перцем (как и любой алкоголь), не ускоряет выздоровление, а наоборот — замедляет его. Воздействие спиртного — стрессовый фактор, который ослабляет организм, пытающийся мобилизоваться для борьбы с инфекцией.

  • 7

    Бананы

    Бананы — очень полезны, однако от них лучше воздержаться, пока простужен, поскольку они могут вызвать выброс гистамина, усиливающего насморк. Кроме того, в бананах высокое содержание сахара, что может привести к воспалению и снижению эффективности реакции иммунной системы на болезнь.

  • 8

    Макароны

    Рафинированные углеводы, так же как и сахар, способны усиливать воспаление и ухудшать способность иммунитета противостоять простуде. Так что пасту на ужин во время больничного лучше не есть.

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Питание, Здоровье, Продукты, Простуда.
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