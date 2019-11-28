Медики рассказали как картофель снимает боли при язве

Новости шоу бизнеса:Картошка богата витаминами группы В, С, Е и РР, которые необходимы для укрепления иммунитета .

Язва – болезнь 21 века, а причинами её развития становятся быстрые перекусы, частый фаст-фуд и еда с опасными, но уже привычными нам, Е-добавками.

При её развитии поражается слизистая желудка, а если запустить этот недуг, то можно «заработать» и злокачественную опухоль.

При лечении, на ряду с лекарственными препаратами, медики часто рекомендуют применять и проверенные народные методы. Одним из таких считается обычный картофель, а точнее – его сок.

Крошка-картошка богата витаминами группы В, С, Е и РР, необходимые для укрепления иммунитета и противостояния различным вредоносным микробам, число которых возрастает вдвое при обострении гастрита.

Помимо этого сок корнеплода содержит в себе большое количество жизненно важных минералов: железо, натрий, кальций и магний. Они помогают в быстрой регенерации клеток, что особенно актуально при открытии язвенных ран.

Также крахмал и органические кислоты являются натуральными антиоксидантами, которые эффективно выводят токсины из организма и позволяют сохранять нормальную микрофлору при принятии основных медикаментозных препаратов. Не стоит забывать и про «мягкую» консистенцию сока, которая обволакивает внутренние раны и быстро снимает боль.

Регулярное проведение данной терапии позволяет организму восстанавливать обмен веществ и наполнять клетки необходимым питанием. При этом не стоит забывать, что большинство химических веществ картофеля сложно синтезировать из других продуктов, что делает корнеплод еще более уникальным.