Почему так важно включить в рацион морские водоросли

Новости шоу бизнеса:Очень богатые витаминами, минералами и другими питательными веществами, морские водоросли используются в блюдах большинства международных кухонь.

Япония поделилась с нами рецептом супа мисо на основе бурых водорослей. Из китайской кухни к нам пришел рецепт жареных хрустящих морских водорослей. В последнее время европейцы и американцы все больше стали добавлять в свой рацион водоросли.

Полезные свойства

Результаты исследований подтвердили положительный эффект морских водорослей на здоровье и привели к продаже огромного количества добавок на основе водорослей. Но существуют и другие естественные способы восполнения потребностей в питательных веществах, содержащихся в морских водорослях.

Если вам не нравится суп из водорослей или жареные водоросли, почему бы не попробовать приготовить их них салат, который пополнит ваш организм йодом, витамином К и магнием? А почему не хлеб из водорослей? По результатам одного исследования хлеб из водорослей очень питательный и способствует потере веса.

Морские водоросли можно использовать вместо соли. Вы можете заказать гранулы из водорослей в интернет-магазинах или приобрести их в магазинах, специализирующихся на здоровом питании. Рекомендуем использовать вместо соли гранулы, потому что в них содержится всего лишь 3,5% натрия, по сравнению с 40%, содержащимися в соли.

Исследования

В Англии проводили исследование, в результате которого было установлено, что хлеб из водорослей содержит больше клетчатки и, следовательно, более питательный, чем обычный хлеб. В ходе клинических исследований люди с избыточным весом на завтрак ели яичницу и хлеб из водорослей. На протяжении дня они не жаловались на чувство голода и ели меньшие порции на обед и ужин.

Во время другого исследования при приготовлении различных хлебобулочных изделий использовали не соль, а гранулы из водорослей. При этом потребители даже не заметили разницы.

Морские водоросли для кожи

Морские водоросли улучшают состояние кожи. Попробуйте обвертывание кожи из маски-пасты на основе морских водорослей. Нанесите на тело пасту и оберните целлофановой пленкой, подержите в течение часа. После этой процедуры кожа станет более чистой и нежной, несмотря на стойкий запах водорослей.

Йодированное обертывание водорослями стимулирует процесс метаболизма тела. Тело впитывает питательные вещества водорослей, что способствует выводу токсинов. Обертывание водорослями также помогает избавиться от омертвевших клеток. Утверждают также, что регенерируемое пленкой тепло помогает перераспределить жировые отложения, делая кожу более гладкой и избавляя вас от целлюлита.

Морские водоросли можно также использовать в качестве маски для лица. Водоросли обладают смягчающими, тонизирующими и увлажняющими свойствами. Купите несколько сухих листочков вакамэ или нори. Разотрите их в порошок и смешайте с 1 столовой ложкой теплой воды до образования пасты. Добавьте 1 столовую ложку геля алоэ вера или 1 чайную ложку меда, можно и то и другое сразу. Полученную смесь нанесите на лицо на 20 минут. Затем тщательно смойте водой. Для лучшего результата делайте маску два раза в неделю. В магазинах вы можете найти уже готовые маски из морских водорослей.