Зря многие их не любят: полезные свойства оливок

Новости шоу бизнеса:Оливки — это невероятно полезные продукты, правда, на любителя.

Есть огромное количество ненавистников этого овоща, а зря. Ведь их польза практически бесценна. Одно из новых полезных свойств открыли недавно ученые из университета Барселоны.

Испанские ученые заявили, что оливки прекрасно помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями. Они провели собственное исследование, которое и помогло научные специалистам прийти к такому выводу.

Выяснилось, что употребление в пищу данного продукта помогает организму бороться с угрозой онкологического заболевания толстой кишки и груди. Этому есть логичное объяснение и оно кроется в кожуре. Дело в том, что в кожуре оливок содержится порядка 80 процентов маслиновой кислоты, которая способна уничтожить раковые клетки. Кроме того, она задерживает развитие опухоли.

Также, по словам экспертов, в оливках содержится витамин Е. Он оказывает положительное влияние на работу головного мозга, легких и выработку кровяных телец.

Отметим, что калорийность оливок составляет 115 килокалорий на 100 граммов продукта. Оливки также богаты белками, пектинами, сахарами, витаминами группы В, С, Е, Р-активными катехинами. Кроме этого, в оливках содержится соли калия, фосфора, железа и других полезных элементов.

Ежедневное употребление оливок снижает риск заболеваний сердца, сосудистой системы, стенокардии, инфарктов, рака. Секрет популярности оливкового масла заключается в том, что в плодах оливкового дерева содержится такой тип жирных кислот (а именно, кислоты ненасыщенные), которые уменьшают уровень вредного холестерина, не влияя на содержание полезной его разновидности.

По словам ученых, в оливках есть все полезные и необходимые человеку вещества и витамины. Поэтому людям рекомендуют включить в свой рацион эти продукты.