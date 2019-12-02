Топ-5 полезных перекусов, которые способствуют набору лишнего веса

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Даже если эти блюда считают полезными и вкусными, они все же легко провоцируют набор лишнего веса, так как содержат большое количество жира и калорий.

Энергетические батончики

Натуральные энергетические батончики из цельных злаков с сухофруктами – это действительно полезный перекус для людей, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом. Но вот офисным работникам, которые мало двигаются, логично, увлекаться такими батончиками не стоит, ведь лишние калории не где сжигать.

Но пойдет ли на пользу батончик, можно определить легким способом. Для этого достаточно посмотреть на его состав и калорийность – порция должна составлять 40-50 г и не превышать 150 ккал.