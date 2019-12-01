Соблюдение этих простых правил поможет вам облегчить боль при мигрени

Новости шоу бизнеса:Мигрень является неврологическим расстройством, которое часто передается по наследству и характеризуется повышенной возбудимостью специфических областей мозга.

Если вам не повезло получить такой «подарочек» от мамы и бабушки, вы наверняка смирились с тем, что мигрень будет сопровождать вас всю жизнь. Мы подсказываем, какие приемы помогают облегчить состояние при мигрени.

Ведите дневник мигрени

Отмечайте в специальном блокноте или календаре те дни, когда вас преследуют мигрени. Проанализировав через несколько месяцев даты, когда вас сваливала головная боль, вы можете заметить некоторые тенденции. Например, что мигрень появляется перед менструацией. Или возникает в выходные дни, как ответ на накопленный за неделю стресс. Эти записи помогут вам понять, как себя вести, чтобы мигрень не возникла.

Умейте расслабляться

Чаще всего мигрень является следствием нервного напряжения. Есть прямая связь между отделами мозга, контролирующими эмоции, и точками активности при возникновении болевого синдрома. Поэтому вам так важно уметь расслабляться. Приучите себя каждый день по вечерам делать медитацию или физические упражнения, снимающие стресс.

Темнота – ваш друг

Яркий свет усиливает боль при мигрени. Если вы чувствуете приближение головной боли, посидите или полежите в темной комнате около получаса.

Никакой жары

Жара – один из триггеров, провоцирующих появление головной боли. Выбирая, что надеть на работу, отдавайте предпочтение многослойной одежде, например, легкая майка, футболка с рукавами, свитер. Если вдруг чувствуете, что вам жарко, снимайте верхние слои одежды. Если находитесь в душном помещении, открывайте окна и двери, чтобы получился сквозняк.

Держите наготове лед

Одним из признаков мигрени является давящая боль в глазах. Для того, чтобы немного облегчить свое состояние, держите наготове пакетики со льдом и прикладывайте их к глазам в те моменты, когда вам плохо.

Будьте переборчивы в еде

Некоторые продукты усиливают болевые ощущения при мигрени, старайтесь их либо вовсе исключить из своего рациона, либо не употреблять в те дни, когда недомогаете. Это сыр, сахар, мучные изделия, спиртные напитки, молочные продукты.

Попробуйте массаж

Для некоторых действенным способом облегчить приступ мигрени является массаж. Можете сделать его самостоятельно, например, интенсивно потерев виски, основание черепа, шею, лицо.