Продукты, которые становятся полезнее после термической обработки

1 Все диетологи и специалисты в области здорового питания единогласно призывают налегать именно на них. На деле ситуация обстоит немного иначе. Конечно, свежие плоды принесут вашему организму только пользу. Но есть такие продукты, которые станут более питательными, если их отварить, потушить или запечь. Высокие температуры активируют действие полезных веществ в их составе и повышают ценность овощей. Белокочанная капуста Белокочанная капуста — это одновременно полезный и доступный по цене продукт. Налегайте на нее в сезон, чтобы зарядить организм питательными витаминами и минералами. В капусте содержатся витамины группы В, С, РР, магний, железо, йод. Под действием высоких температур многие вещества, содержащиеся в белокочанной капусте, активируются и становятся еще полезнее. Так, после варки концентрация витамина С в капусте увеличивается в 3 раза. Полезно также тушить капусту: в ней образуется молочная кислота, которая помогает белкам усвоиться быстрее. Будьте внимательны: молочная кислота действует только в течение полутора часов после приготовления.

2 Шпинат Шпинат — это кладезь полезных и питательных веществ. Регулярное употребление этой зелени улучшает работу пищеварительной системы, укрепляет иммунитет и успокаивает нервную систему. Шпинат также помогает следить за фигурой и держать вес под контролем. Вкусный шпинат также относится к категории продуктов, которые только выигрывают от термической обработки. Варите его и готовьте на пару — концентрация кальция, белков, цинка, тиамина, железа, бета-каротина и лютеина в нем только повышается.

3 Морковь Хрустящую морковку смело можно варить и запекать, совершенно не переживая, что полезные свойства потеряются и исчезнут. Ничего подобного! В моркови после термической обработки повышается количество бета-каротина, который, попадая в организм человека, превращается в витамин А. Количество антиоксидантов в таком продукте увеличивается на 34%. Важно знать, что отварная или запеченная морковь содержит в своем составе меньше клетчатки и пектина. Это значит, что такой овощ можно смело и без опасений есть людям с заболеваниями пищеварительной системы.

4 Томаты Удивительно, но факт: томаты после термической обработки гораздо полезнее, чем в свежем виде. Конечно, это не значит, что нужно отказываться от любимого летнего салата из свежих овощей, но разнообразить свой рацион за счет запеченных или тушеных томатов можно и даже нужно. В процессе тушения, например, концентрация полезного антиоксиданта ликопина в томатах увеличивается в геометрической прогрессии. Через 2 минуты после начала приготовления, она повышается на треть, а через 15 минут — уже в 1,5 раза. Ликопин помогает организму бороться с онкологическими заболеваниями и укрепляет иммунитет, так что мотивация тушить томаты вполне понятна и обоснована.

5 Баклажаны Баклажан — это овощ, который после термической обработки становится не только полезнее, но и вкуснее. Из него можно приготовить самые разнообразные блюда. Не бойтесь экспериментировать и сочетать баклажаны с другими овощами, сыром, специями и травами. Термическая обработка делает антиоксиданты, которые содержатся в баклажанах, активнее и энергичнее. В результате они легче усваиваются организмом и приносят человеку больше пользы.

6 Лук Природный антибиотик лук одинаково полезно употреблять как в свежем виде, так и в запеченном, тушеном или жареном варианте. Лук — это эффективное противовоспалительное и антибактерицидное средство. Чем чаще вы добавляете его в любимые блюда, тем меньше болеете и нервничаете. Под действием высоких температур в луке увеличивается содержание флавоноида кверцетина. При этом важно правильно приготовить лук. Чтобы увеличить кверцетин, достаточно потушить лук на медленном огне в течение 5 минут. Если увеличить это время, то полезные свойства пойдут на убыль.