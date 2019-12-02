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Привычки, которые убивают наши почки

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Привычки, которые убивают наши почки
15:56 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Удивительно, но мы сами губим свой организм, на первый взгляд безобидными, привычками.

  • 1

    Почки – одни их самых важных органов. Они очищают кровь от токсинов, регулируют водно-солевой баланс и кровяное давление.

    Нарушенная работа почек может привести к серьезным последствиям.

    Злоупотребление солью

    Врачи объясняют, что употребление большого количества соленой пищи повышает кровяное давление и, как следствие, увеличивает нагрузку на почки. Кроме того, злоупотребление солью может привести к отложению камней в почках, что вызывает слабость, боли при мочеиспускании, тошноту.

  • 2

    Употребление болеутоляющих

    Нестероидные противовоспалительные лекарства, такие как аспирин или ибупрофен, пожалуй, самые распространенные болеутоляющие во всем мире. Но злоупотребление ими может вызвать сначала поражение почек, а затем полное нарушение их работы.

  • 3

    Злоупотребление мясом

    В мясе содержится белок, который выводится из организма через почки. Белок и продукты его распада увеличивают нагрузку на этот орган. А когда почки не справляются с выведением этих веществ, в них могут появиться камни. Белок должен присутствовать в рационе любого человека, но при условии сбалансированного питания.

  • 4

    Употребление газировок

    Все мы знаем, что газировки плохо влияют на организм человека. Почки – не исключение. В 2009 году ученые провели масштабное исследование с участием 3000 женщин и пришли к выводу, что те, кто пил две и более баночек содовой в день, на 30% чаще имели проблемы с почками.

  • 5

    Недостаточное количество воды

    Вода имеет важное значение в работе почек. Ведь именно с жидкостью из организма выводятся все токсины. Когда организм обезвожен, кровь становится более густой, а это плохо сказывается на почках. Согласно врачам, моча должна быть светло-желтого цвета. Это значит, что вы пьете достаточно воды.

  • 6

    Злоупотребление полуфабрикатами

    Полуфабрикаты содержат много соли и фосфора. О вреде соли мы уже рассказали, а чрезмерное употребление фосфора влияет негативно как на почки, так и на кости. Лицам, которые уже имеют проблемы с почками, рекомендуется вовсе воздержаться от употребления такой пищи.

  • 7

    Тренировки на износ

    Внезапное увеличение физической активности, возможно, хорошо скажется на состоянии мышц, но не почек. При резком повышении нагрузок может возникнуть острый некроз скелетных мышц, а это, в свою очередь, приводит к тому, что в кровь начинает поступает излишнее количество токсинов. Вы можете заметить это по цвету мочи. Она принимает темный цвет.

  • 8

    Злоупотребление препаратами от изжоги

    По данным врачей, существует связь между употреблением препаратов от изжоги и внезапным появлением проблем с почками. Особенно это отмечают пациенты, которые ранее не жаловались на здоровье почек.

  • 9

    Злоупотребление алкоголем

    Многочисленные исследования не раз доказывали, что алкоголь негативно влияет на здоровье. Он ухудшает работу почек, которым приходится работать в тройную силу, чтобы избавиться от поступивших в организм токсинов.

    Умеренное употребление по праздникам допускается, если вы не жалуетесь на здоровье почек. Если же у вас наблюдаются проблемы, подумайте тщательно, прежде чем принять алкоголь.

  • 10

    Курение

    Если верить ученым, активные курильщики в 5 раз чаще страдают от нарушенной работы почек. Курение понижает кровяное давление, и кровь, как следствие, начинает медленнее поступать в почки..

    К сожалению, каждый второй житель планеты имеет хотя бы одну из перечисленных привычек. Но, к счастью, теперь мы владеем информацией и можем отказаться от того, что губит наше здоровье.

    Пейте больше воды, занимайтесь спортом, питайтесь сбалансировано, откажитесь от алкоголя и сигарет, и проблемы с почками будут обходить вас стороной!

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Здоровье, Привычки, Почки, Здоровье почек, Советы медиков.
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