Скачать
Вторник, 03.12.2019
Таможня в ноябре "сдала" в бюджет более 30 миллиардов
Таможня в ноябре "сдала" в бюджет более 30 миллиардов
Дороги Киева от снега чистят почти 190 единиц спецтехники
Дороги Киева от снега чистят почти 190 единиц спецтехники
Лионель Месси - обладатель Золотого мяча
Лионель Месси - обладатель Золотого мяча
Ученые назвали полезные свойства лимона
Ученые назвали полезные свойства лимона

Важные продукты для вашего здорового рациона

Важные продукты для вашего здорового рациона
04:52 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Американские эксперты составили список лучших продуктов.

Фрукты, овощи и постное мясо полезны для здоровья. Но какие фрукты и овощи, какое мясо? Американские эксперты составили список лучших продуктов, его опубликовал портал Lifeline.

Яблоки. Они содержат разновидность клетчатки пектин, который связывает вредный холестерин. Это предотвращает атеросклероз, защищает от гипертонии и инфаркта.

Черника. Эта ягода богата каротиноидами и флавоноидами, которые защищают сердце, мозг и мочевой пузырь.

Баклажаны. Клетчатка, наиболее важные витамины группы В и ценные антиоксиданты, защищающие клетки нашего мозга, - все это есть в баклажанах.

Бананы. Содержат много калия, который важен для регуляции кровяного давления, а также для работы мышц и пищеварения.

Булгур. Эта крупа богата клетчаткой и витаминами группы В. Булгур имеет низкий гликемический индекс, поэтому полезен для поддержания стабильного уровня сахара в крови.

Молоко. Обеспечивает кальцием и витамином D, которые важны для здоровых костей.

Йогурт. Источник хорошо усваиваемого белка, один из лучших продуктов в рационе, которые помогают нам похудеть.

Капуста. Овощи семейства крестоцветных защищают от воспаления и рака. Кроме того, капуста обеспечивает организм большим количеством калия, что важно для процессов свертывания крови.

Овсянка. Легко усваивается и стимулирует обмен веществ, стабилизирует уровень сахара в крови, снижает концентрацию холестерина. Также хороша для улучшения состояния кожи и костей.

Фасоль. Поставляет калий и магний, поддерживающие кровяное давление в норме. Фасоль богата железом и белком: хороший заменитель мяса для вегетарианцев.

Тыква. В тыкве мало калорий, но много клетчатки и бета-каротина, предшественника витамина А, который помогает и противодействовать болезням сердца.

Льняные семена. Одна-две ложки цельных или молотых семян дает много жирных кислот омега-3 и растворимых и нерастворимых волокон, защищающих от повышения уровня липидов в крови.

Постное мясо. Мясо содержит витамины группы В и Е, железо, цинк и магний, а также аминокислоты, которые невозможно получить более ни с каким другим продуктом в рационе.

Миндаль. Содержат много кальция и мононенасыщенных жирных кислот. Горстка миндаля каждый день снижает уровень «плохого» холестерина ЛПНП и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Какие осенние ягоды помогут укрепить здоровье

Оливковое масло. Содержит антиоксиданты, которые снижают уровень «плохого» холестерина ЛПНП, не изменяя концентрации «хорошего» и полезного организму холестерина ЛПВП.

Свекла. Снижает кровяное давление и богата фолиевой кислотой – веществом, необходимым для правильного развития плода в утробе матери, а у взрослых людей для крепкого иммунитета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Правильное питание, Полезные продукты, Здоровый рацион.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не более 30% от одного поставщика: Зеленский приказал диверсифицировать поставки энергоносителей
02 Перезревшие бананы: какая опасность для здоровья
03 Эффектный выход: Джей Ло поразила нарядом на презентации фильма "Мошенницы"
04 Чемодан, вокзал, Россия: Зеленский подсказал, что делать пророссийским жителям ОРДЛО
05 "Слуги народа" определились с заменой Яременко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Заявления об &quot;автономии&quot;: посла Венгрии вызвали в МИД
Заявления об "автономии": посла Венгрии вызвали в МИД
Трамп поделился в Твиттере срочными новостями из Украины
Трамп поделился в Твиттере срочными новостями из Украины
Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
Рецепт дня: вкуснейшая запеканка с грибами и макаронами
Рецепт дня: вкуснейшая запеканка с грибами и макаронами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь