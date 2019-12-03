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Что можно есть людям, страдающим от метеоризма? (Фото)

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Что можно есть людям, страдающим от метеоризма? (Фото)
23:14 Вт, 3 Декабрь 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Проявления метеоризма нельзя игнорировать, это может быть первым сигналом о начале заболевания.

  • 1

    Исключив некоторые продукты из ежедневного меню, а некоторые добавив, вы можете навсегда распрощаться с неприятными ощущениями в животе, вызванными чрезмерным скоплением газов, рекомендуют диетологи.

    Брокколи, капуста, кале

    Все это крестоцветные овощи, которые содержат рафинозу – сахар, остающийся непереваренным до тех пор, пока им не займутся кишечные бактерии. В ходе этого процесса образуются газы, приводящие к метеоризму. Если вы жить не можете без капусты, то хотя бы обрабатывайте ее паром.

  • 2

    Бобы

    Наверное, об этом знают многие жертвы хронического метеоризма, ну а для тех, кто не знает, повторим еще раз: бобы следует категорически исключить из вашей диеты, так как они содержат сахара и волокна, которые не абсорбируются организмом. И здесь снова вступают в дело кишечные бактерии.

  • 3

    Молочные продукты

    Если вас начинает «раздувать» после нескольких кусочков сыра или стакана молока, то, возможно, речь может идти о невосприимчивости лактозы. В организме не хватает ферментов для расщепления этого сахара из молочных продуктов. Что приводит к образованию газов и метеоризму.

  • 4

    Яблоки

    В них полным-полно волокон, фруктозы и сорбитола – еще одной разновидности сахаров, которую некоторые люди плохо перерабатывают.

  • 5

    Соленые продукты

    Соль стимулирует задержку воды, которая наполняет живот и приводит к метеоризму.

  • 6

    Огурцы

    Огурцами убирают мешки под глазами, но ими же можно и лечить метеоризм. В этих овощах полно антиоксиданта кверцитина, который помогает снимать отечность.

  • 7

    Бананы

    В этих продуктах полным-полно калия, предотвращающего задержку воды. Также калием насыщены авокадо, киви, апельсины и фисташки.

  • 8

    Йогурты с пробиотиками

    В них содержатся хорошие бактерии, регулирующие пищеварение и улучшающие состояние желудочно-кишечного тракта.

  • 9

    Мятный и ромашковый чай

    Напитки расслабляют мышцы кишечника, помогая удалять оттуда газы, вызывающие метеоризм. Ромашка также улучшает пищеварение.

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Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Метеоризм, Советы медиков.
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