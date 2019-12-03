Что можно есть людям, страдающим от метеоризма? (Фото)

Исключив некоторые продукты из ежедневного меню, а некоторые добавив, вы можете навсегда распрощаться с неприятными ощущениями в животе, вызванными чрезмерным скоплением газов, рекомендуют диетологи.
Брокколи, капуста, кале
Все это крестоцветные овощи, которые содержат рафинозу – сахар, остающийся непереваренным до тех пор, пока им не займутся кишечные бактерии. В ходе этого процесса образуются газы, приводящие к метеоризму. Если вы жить не можете без капусты, то хотя бы обрабатывайте ее паром.
Бобы
Наверное, об этом знают многие жертвы хронического метеоризма, ну а для тех, кто не знает, повторим еще раз: бобы следует категорически исключить из вашей диеты, так как они содержат сахара и волокна, которые не абсорбируются организмом. И здесь снова вступают в дело кишечные бактерии.
Молочные продукты
Если вас начинает «раздувать» после нескольких кусочков сыра или стакана молока, то, возможно, речь может идти о невосприимчивости лактозы. В организме не хватает ферментов для расщепления этого сахара из молочных продуктов. Что приводит к образованию газов и метеоризму.
Яблоки
В них полным-полно волокон, фруктозы и сорбитола – еще одной разновидности сахаров, которую некоторые люди плохо перерабатывают.
Соленые продукты
Соль стимулирует задержку воды, которая наполняет живот и приводит к метеоризму.
Огурцы
Огурцами убирают мешки под глазами, но ими же можно и лечить метеоризм. В этих овощах полно антиоксиданта кверцитина, который помогает снимать отечность.
Бананы
В этих продуктах полным-полно калия, предотвращающего задержку воды. Также калием насыщены авокадо, киви, апельсины и фисташки.
Йогурты с пробиотиками
В них содержатся хорошие бактерии, регулирующие пищеварение и улучшающие состояние желудочно-кишечного тракта.
Мятный и ромашковый чай
Напитки расслабляют мышцы кишечника, помогая удалять оттуда газы, вызывающие метеоризм. Ромашка также улучшает пищеварение.