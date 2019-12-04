Какие немолочные продукты богаты кальцием (Фото)

1 Продукты, содержащие кальций, не должны подвергаться тепловой обработке. Молоко — не единственный источник кальция. В некоторых продуктах его гораздо больше, а усваивается он лучше. Говорим молоко — подразумеваем кальций. Однако не только молочные продукты являются источником этого важного микроэлемента. В некоторых, совершенно неожиданных, овощах его даже больше. Разнообразив рацион, вы можете легко потреблять необходимые 1000 мг кальция в сутки, но при этом, не выпивая ни одного стакана молока. Кстати, в 100 граммах молока содержится 120 мг кальция, в то время как в твердом сыре его может быть до 500 мг.

2 Шпинат В 100 граммах шпината 140 мг кальция, причем лучше усваивается не свежая зелень, а прошедшая термическую обработку. Лучше всего потушить ее маслом или сметаной, чтобы использовать в качестве полезного гарнира к рыбе. Помимо ценного кальция, шпинат содержит массу других микроэлементов, в том числе, калий и магний, что делает его идеальным продуктом для нормализации давления и укрепления сердечнососудистой системы.

3 Брюссельская капуста, брокколи В 100 граммах этих овощей содержится 200 мг кальция. Прибавьте к этому мощные антиоксидантные свойства, продлевающие молодость и красоту кожи, и вы точно захотите включить ее в еженедельный рацион. Лучше всего кальций из капусты усваивается, если есть ее в свежем виде. Кстати, в пекинской, цветной этого ценного элемента не намного меньше. Всего одна порция капустного салата по содержанию кальция равна 3 стаканам молока или 150 граммам сыра, а калорий в нем гораздо меньше.

4 Миндаль Орехи вообще богаты микроэлементами, в том числе, кальцием. К тому же, они содержат жир, который помогает ему усваиваться. Но только до определенных пределов, так как переизбыток жира ведет к обратному процессу. В этом плане миндаль имеет идеальное соотношение и все 250 мг кальция из 100 граммов орехов будут усвоены вашим организмом. А чтобы легче снять кожицу со свежего ореха, опустите его на полчаса в теплую воду.

5 Пшеничные отруби В 100 граммах отрубей аж 900 мг кальция. То есть, вам достаточно съесть порцию этого продукта, чтобы полностью покрыть суточную норму микроэлемента. Отруби можно добавлять в утреннюю овсянку, кефир, салат, при выпекании хлеба, блинов. Кстати, в пшеничной муке почти нет кальция, поэтому не пытайтесь заменить отруби продуктом более тонкого помола.