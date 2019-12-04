Скачать
Среда, 04.12.2019
Поддержка предпринимательства: Гончарук рассказал о программе доступных кредитов
Поддержка предпринимательства: Гончарук рассказал о программе доступных кредитов
Трагедия в Одессе: Труханов объявил двухдневный траур
Трагедия в Одессе: Труханов объявил двухдневный траур
Сборная Украины имеет один из самых дешевых составов на Евро-2020
Сборная Украины имеет один из самых дешевых составов на Евро-2020
Группа СКАЙ представила новую видеоработу "Каждый день" (Видео)
Группа СКАЙ представила новую видеоработу "Каждый день" (Видео)

Какие немолочные продукты богаты кальцием (Фото)

Смотрите фото (7)
Какие немолочные продукты богаты кальцием (Фото)
19:36 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Список немолочных продуктов, которые богаты кальцием.

  • 1

    Продукты, содержащие кальций, не должны подвергаться тепловой обработке.

    Молоко — не единственный источник кальция.

    В некоторых продуктах его гораздо больше, а усваивается он лучше.

    Говорим молоко — подразумеваем кальций. Однако не только молочные продукты являются источником этого важного микроэлемента. В некоторых, совершенно неожиданных, овощах его даже больше. Разнообразив рацион, вы можете легко потреблять необходимые 1000 мг кальция в сутки, но при этом, не выпивая ни одного стакана молока. Кстати, в 100 граммах молока содержится 120 мг кальция, в то время как в твердом сыре его может быть до 500 мг.

  • 2

    Шпинат

    В 100 граммах шпината 140 мг кальция, причем лучше усваивается не свежая зелень, а прошедшая термическую обработку. Лучше всего потушить ее маслом или сметаной, чтобы использовать в качестве полезного гарнира к рыбе. Помимо ценного кальция, шпинат содержит массу других микроэлементов, в том числе, калий и магний, что делает его идеальным продуктом для нормализации давления и укрепления сердечнососудистой системы.

  • 3

    Брюссельская капуста, брокколи

    В 100 граммах этих овощей содержится 200 мг кальция. Прибавьте к этому мощные антиоксидантные свойства, продлевающие молодость и красоту кожи, и вы точно захотите включить ее в еженедельный рацион. Лучше всего кальций из капусты усваивается, если есть ее в свежем виде. Кстати, в пекинской, цветной этого ценного элемента не намного меньше. Всего одна порция капустного салата по содержанию кальция равна 3 стаканам молока или 150 граммам сыра, а калорий в нем гораздо меньше.

  • 4

    Миндаль

    Орехи вообще богаты микроэлементами, в том числе, кальцием. К тому же, они содержат жир, который помогает ему усваиваться. Но только до определенных пределов, так как переизбыток жира ведет к обратному процессу. В этом плане миндаль имеет идеальное соотношение и все 250 мг кальция из 100 граммов орехов будут усвоены вашим организмом. А чтобы легче снять кожицу со свежего ореха, опустите его на полчаса в теплую воду.

  • 5

    Пшеничные отруби

    В 100 граммах отрубей аж 900 мг кальция. То есть, вам достаточно съесть порцию этого продукта, чтобы полностью покрыть суточную норму микроэлемента. Отруби можно добавлять в утреннюю овсянку, кефир, салат, при выпекании хлеба, блинов. Кстати, в пшеничной муке почти нет кальция, поэтому не пытайтесь заменить отруби продуктом более тонкого помола.

  • 6

    Кунжут

    100 грамм семян сезама — это 1 грамм кальция! Щедро добавляйте их к любым блюдам, от салатов до десертов, а так же употребляйте в виде тхины — кунжутной пасты. Надоели семена? Пейте кунжутное масло, которого нужно около 35 мл в день, так как все полезные свойства целого продукта в нем находятся в концентрированном виде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Здоровье, Продукты, Кальций, Советы медиков, Немолочные продукты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине произошло землетрясение
02 Из Украины уйдут снегопады и мороз: антициклон принесет потепление и гололед
03 Маникюр 2019-2020: роскошный золотой дизайн (Фото)
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 5 декабря
05 Масштабный пожар в колледже: что происходит в Одессе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Заявление президента Казахстана о Крыме: в МИД обещают отреагировать
Заявление президента Казахстана о Крыме: в МИД обещают отреагировать
Шутка не удалась: Трамп назвал премьера Канады &quot;двуликим&quot;
Шутка не удалась: Трамп назвал премьера Канады "двуликим"
Транзит газа: Витренко послал &quot;Газпром&quot; в НКРЭКУ
Транзит газа: Витренко послал "Газпром" в НКРЭКУ
В сервисе &quot;Google Фото&quot; появился встроенный &quot;мессенджер&quot;
В сервисе "Google Фото" появился встроенный "мессенджер"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь