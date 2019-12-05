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Четверг, 05.12.2019
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Эффективные методы восстановления волос

Эффективные методы восстановления волос
00:15 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Отличные методы, которые улучшат состояние ваших волос.

С проблемой выпадения волос, а также их тусклого и нездорового вида сталкиваются многие девушки. Как же исправить ситуацию? Бьюти-блогер Ирина Шарк поделилась своими эффективными методами восстановления волос в Instagram.

По ее словам, они помогут остановить выпадение волос и отрастить пышную, роскошную и блестящую шевелюру.

«Я уже рассказывала вам, девочки, как из за вечных диет стала теряла свои роскошные длинные волосы и как много усилий пришлось приложить, чтобы восстановить их. И один из крутых способов для восстановления волос, который я использую, это скрабирование кожи головы», — отметила Ирина.

3 крутых рецепта:

1. Для нормальной кожи: 1 ст.л. кокосового масла, 1 ст.л.морской соли. Все хорошенько перемешать

2. Или можно второй вариант для сухой кожи: 1 ст.л.сметаны, 1 ст.л.молотого кофе и 1 чл.меда. Перемешиваем.

3. Для жирной кожи: 1 ст.л.соды, 1 чл.меда, 1 ст.л. шапмуня и капля масла чайного дерева. Обязательно хорошенько перемешать.

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Далее наносим на влажную кожу головы массирующими движениями, затем моем голову как обычно. Девочки, не стоит недооценивать действие скрабов. Скрабирование обладает рядом преимуществ⠀

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Волосы, Красивые волосы, Как лечить волосы, Методы восстановления волос.
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