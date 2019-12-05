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Все, что нужно знать о витамине Е

Все, что нужно знать о витамине Е
08:34 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Витамин Е, без сомнений, обладает огромной пищевой ценностью.

Витамин Е (токоферол) может предотвратить преждевременное старение клеток.

Еще в конце 70-х годов на съезде Американского химического общества с интересным сообщением выступил доктор Дж. Блэнд из университета в г. Такома, штат Вашингтон.

Объектом исследования доктора Блэнда были переносчики кислорода в организме человека — красные кровяные тельца (эритроциты). Установлено, что клеточные мембраны эритроцитов разрушаются под воздействием света, кислорода, способствуют их разрушению также рентгеновские лучи, загрязнение воздуха, табачный дым.

Важный компонент мембран эритроцитов, да и всякой другой клетки,- липиды, жировые вещества. Разрушение мембраны начинается с окисления липидов.

Витамин Е является известным антиокислителем — его иногда добавляют в пищевые продукты и медикаменты с целью замедлить разрушительное действие окисления.

Как показал Дж. Блэнд, присутствие витамина Е в жировом слое клеточных мембран защищает клетку от преждевременного старения. Этот вывод сделан на основании клинических наблюдений.

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Группе лиц (24 человека) давали витамин Е. Последующий анализ показал, что клетки их крови, подвергнутые воздействию кислорода и света, разрушались значительно медленнее.

Означает ли это, что регулярный прием витамина Е может отодвинуть старость? Конечно, нет. Старение организма — сложный процесс, и разрушение мембран в результате окисления — лишь одна из его составных частей и, видимо, не самая главная.

Кроме того, потребление избыточных количеств витамина Е может оказаться опасным. Сейчас ведутся работы с целью определить, какова оптимальная его доза.

Но уже сейчас ясно, что продукты, содержащие этот витамин, ослабляют действие на человека загрязненной окружающей среды.

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Здоровье, Витамины, Витамин Е, Советы медиков.
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