Чем может навредить антивозрастная косметика?

Новости шоу бизнеса:Большинство потребителей забывает о том, что каждый человек индивидуален, а результат не может быть одинаковым для всех.

Обещания компаний-производителей антивозрастной продукции о результатах использования омолаживающих кремов, оказываются, не такие правдивые. Несмотря на то, что многие крема, гели, сыворотки с медицинской точки зрения приносят результат, доктора рекомендуют относиться с осторожностью к использованию таких продуктов, так как побочные эффекты могут пагубно повлиять на состояние организма.

Консультант красоты Швета Мехтер из Дели считает, что привлекательность ативозрастных кремов заключается в том, что они, на первый взгляд, могут заменить косметическую операцию, лечение ботоксом либо любую другую процедуру, которая может омолодить лицо. Кроме этого, крем намного дешевле, чем все остальное.

Следует учитывать тип кожи (сухая, нормальная, жирная и комбинированная), для которой один и тот же продукт может не подойти.

Очень важный фактор при выборе антивозрастного крема — гормональный состав организма. Определенные крема рекомендуются для женщин предклимактерического периода (30-40 лет), когда гормональный баланс организма нарушен. Проблемы эндокринной система также должны учитываться при выборе крема. Поэтому, вслепую следовать за рекламой, которая советует выбирать крема для женщин после 30 определенного бренда и цены, неразумно.

Кожа западных мужчин и женщин по собственной структуре отличается от кожи азиатов, поэтому одинаковых результатов не следует ждать.

Использовать возрастную косметику следуют в умеренном количестве. Чрезмерное нанесение крема способствует образованию прыщей и сыпи. Кожа будет утончаться, что приведет к появлению кровеносных сосудов на поверхности.

Применения неправильного продукта или правильного, но в неправильных количествах, приводит к сухости и пигментации. Некоторые крема чувствительны к солнцу, поэтому их следую наносить в ночное время.

Но следует помнить о том, что старение – это биологический процесс, остановить который никому ещё не удалось. Антивозрастная косметика может только немного замедлить процесс.