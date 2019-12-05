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Вы будете удивлены: у замороженных продуктах зачастую больше витаминов, чем у свежих

Вы будете удивлены: у замороженных продуктах зачастую больше витаминов, чем у свежих
17:53 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эксперты в области здорового питания подтвердили, что замороженные продукты содержат больше полезных питательных веществ.

А иногда они являются даже более полезными, чем свежие овощи и фрукты. Принято считать, что самыми полезными для здоровья являются только свежие продукты питания в магазинах, ну а замороженные стоит покупать "на черный день", когда в доме не останется уже ничего съедобного. Однако исследование экспертов из США показало, что посетителям магазинов не стоит игнорировать отделы с замороженными продуктами.

Конечно, только что сорванные с грядки овощи или только что собранные с деревьев фрукты полезней замороженных, но к моменту, когда эти продукты попадают на прилавки магазинов, проходят многие дни, а порой недели и даже месяцы. К этому времени почти весь набор полезных питательных веществ в них уже заканчивается.

Исследование показало, что регулярно употребляющие замороженные фрукты и овощи люди получают ощутимо больший набор полезных питательных веществ, чем те, кто предпочитал покупать якобы свежие продукты в супермаркетах. Их внешняя свежесть объяснялась преимущественно грамотным использованием разного рода инструментов торговли вроде обработки водой и другими специальными "освежителями". Эксперты выяснили, что любители замороженных продуктов получали гораздо больше таких ценных питательных веществ, как калий, диетические волокна, кальций и витамин D.

Польза и полезные свойства граната

При этом индекс массы тела у потребителей замороженной продукции был ощутимо ниже, чем у тех, кто предпочитал "свежее". В этой связи нутриционисты активно рекомендуют именно замороженные фрукты и овощи тем, кто не имеет возможности употреблять действительно свежие, то есть недавно собранные. Ну а самыми ценными, безусловно, являются продукты из собственного сада и огорода.

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Здоровье, Фрукты, Овощи, Фрукты и овощи, Замороженные продукты.
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