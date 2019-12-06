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Здоровье печени и ваш способ жизни: важные советы от диетологов

Здоровье печени и ваш способ жизни: важные советы от диетологов
17:16 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Печень выполняет в организме более 500 важных функций.

От здоровья печени зависит и наш внешний вид, и самочувствие. Поэтому любое поражение органа сказывается на работе всего организма от кровообращения к психике. Диетолог Галина Незговорова посоветовала, какие пищевые продукты могут положительно повлиять на состояние печени.

Что делать для здоровья печени:

Питаться следует не менее 3-4 раз в день небольшими порциями, не переедать и не голодать.

Из рациона надо исключить копченое, жирное, жареное, консервы и алкоголь.

Вы будете удивлены: у замороженных продуктах зачастую больше витаминов, чем у свежих

Печени наибольше необходимы белковые продукты: яйца, мясо, рыба.

А также продукты, которые богаты клетчаткой: крупы, овощи, фрукты, ягоды и зелень.

Диетолог советует пить достаточное количество чистой воды, натуральных соков, нежирных кисломолочных продуктов.

Больше гуляйте на свежем воздухе.

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Здоровье, Советы, Печень, Диетологи, Здоровье печени.
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