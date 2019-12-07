Вызывают острую зависимость: один раз дадите слабинку этим продуктам и не сможете больше отказаться (Фото)

1 Как правило, это продукты с высокой степенью обработки и низким содержанием пищевых волокон, замедляющими процесс пищеварения. Если какое-либо из блюд вызывает серьезную проблему, то от него лучше отказаться. Что касается всех остальных случаев, то человеку нужно просто проявлять умеренность или же прибегать к небольшим хитростям, чтобы не впадать в зависимость. ПИЦЦА Пицца – идеальное сочетание муки, жира, соли, специй, овощей и мяса. Мы не призываем вас полностью отказаться от нее (хотя если у вас лишний вес, и вы хотите справиться с этой проблемой, то о пицце и вправду лучше на время забыть). Для того чтобы не впасть в зависимость от этого блюда, вы должны соблюдать некоторые правила. Ешьте только пиццу из муки грубого помола. Чем более обработанная мука для пиццы – тем хуже. Полезными будут свежие ингредиенты. Кладите меньше сыра, так как он наиболее обработан и калорийный. Если вы делаете пиццу дома, то поинтересуйтесь более здоровыми рецептами. Например, хрустящая пицца с цветной капустой ничуть не хуже по вкусовым характеристикам.

2 ШОКОЛАД Вы наверняка знаете, как сложно отказать себе в шоколаде, особенно молочном. Ведь в нем содержатся еще и жиры и дополнительные вкусовые компоненты, от которых вы получаете удовольствие. На самом деле, шоколад достаточно полезен для организма. В нем содержатся антиоксиданты и другие биологически активные вещества. Но все хорошо, что в меру. Для того чтобы не впасть в зависимость от шоколадных плит и батончиков, ешьте только черный горький шоколад. Сначала он вам покажется невкусным и слишком горьким. Потерпите пару недель, и потом вы привыкнете именно к такому шоколаду, а молочный вам будет казаться приторным и невкусным. Кроме того, горького черного шоколада вы много не съедите. Таким образом, вы сразу убиваете двух зайцев – получаете удовольствие от пищи и существенно сокращаете порцию.

3 ПЕЧЕНЬЕ От печенья вам действительно лучше отказаться. Это настоящий наркотик! Но если чай никак не пьется без него, Николь Авена настоятельно советует испечь его самостоятельно, добавив орехи, ягоды, сухофрукты, а сахар заменить медом.

4 КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ Здесь нет никаких сюрпризов, вы об этом наверняка знаете. Картофельные чипсы, как и другие хрустящие закуски, имеют очень высокую степень обработки. В них нет никаких полезных элементов. Это по сути смесь простых углеводов и жиров (в лучшем случае), плюс ароматизаторы, консерванты, соль, глутамат натрия и другие химические компоненты. Николь Авена не рекомендует употреблять хрустящие закуски. В крайнем случае, лучше есть чипсы с низким содержанием соли и без ароматизаторов.

5 МОРОЖЕНОЕ Чтобы не стать "рабом" мороженого, важно соблюдать некоторые правила. Ключевое значение здесь играет порция. Не покупайте мороженое в "семейной упаковке" – даже не заметите, как съедите все. Никогда не покупайте впрок. Захотелось мороженого? Встаньте с дивана, оденьтесь и выйдите в магазин. Для приверженцев здорового образа жизни, которые любят холодные десерты, можно порекомендовать сорбет.

6 ТОРТ Что касается тортов и пирожных, то Николь Авена в данном случае рекомендует просто вовремя сказать себе "нет". К сожалению, здоровых альтернатив такому лакомству мало, поэтому единственный выход – есть их только по особому случаю, и самое главное – небольшими порциями.

7 КАРТОФЕЛЬ ФРИ Картофель, приготовленный во фритюрнице – одно из самых опасных блюд, от которого человек легко впадает в зависимость. Естественно, лучше всего от такой пищи отказаться полностью. Без вреда для здоровья вы можете изредка побаловать себя картофелем фри, и употреблять его нужно в разумном количестве. Часть в картофель добавляют сахар. Лучшая альтернатива фри – запеченный картофель, который после приготовления вы можете полить оливковым маслом (если у вас нет лишнего веса, поскольку в таком случае блюдо получается калорийным).

8 БУРГЕРЫ Некоторые рестораны быстрого питания предлагают настолько аппетитные бургеры, что отказаться от них сложно, особенно после того, как вы уже их попробовали. Но вред такой пищи не только в ее калорийности. Красное мясо, как основной ингредиент бургеров, повышает вероятность развития рака кишечника, почечной недостаточности и печеночных заболеваний. Кроме того, повышается риск развития диабета и сердечнососудистых заболеваний. Николь Авена говорит, что самое главное – избегать наиболее обработанных частей блюда. Приготовить бургер можно и дома, используя для этого булки из муки грубого помола, свежие овощи, зелень и натуральное, необработанное мясо. Более здоровый вариант бургера – с мясом птицы или рыбой.

9 СУХИЕ ЗАВТРАКИ Основная проблема сухих завтраков – большое количество сахара. Николь Авена советует внимательно изучать этикетки. Глазурированные хлопья – худший выбор, поскольку в таком завтраке содержится большое количество сахара. Рекомендуется выбирать такие хлопья, в которых содержание сахара не превышает 4 граммов на порцию. Овсяная каша – лучший заменитель сухих завтраков. Для приготовления вам потребуется чуть больше времени, но взамен вы получите прилив энергии и отсутствие проблем, связанных с употреблением большого количества сахара.