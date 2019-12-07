Когда любишь смотреть фильмы всю ночь напролет: опасные последствия позднего сна

Новости шоу бизнеса:Соблюдайте правильный режим сна и оставайтесь здоровыми.

Просмотр вечерних фильмов, долгие посиделки с друзьями, захватывающие книги – все это задерживает наше время для ночного отдыха. Но стоит знать, что любые нарушения в режиме сна сказываются на нашем самочувствии. Британские медики в Huffington Post рассказали, что происходит с организмом при недостатке сна:

Ухудшается память и реакция

Вы наверное и сами замечаете, как после короткого сна вы утром едва просыпаетесь и не можете весь день ни на чем сосредоточиться. Это все потому, что после практически бессонной ночи мозг начинает хуже работать и вы гораздо труднее запоминаете новую информацию.

Большая склонность к простудам

При недостатке сна хуже работает иммунная система, из-за чего вы можете быть чувствительными к любым раздражителям. Поэтому при неблагоприятных условиях можно подхватить различные вирусы.

Плохое сосредоточение

После плохого сна, любая работа вам будет получаться немного хуже, чем после здорового отдыха. Соответственно, сосредоточенность на деле и конечный результат работы может быть не таким, как хотелось.

Снижается либидо

Как бы это странно не звучало, но состояние усталости и сонливости совсем не вдохновляет на занятия любовью. А женщинам в таком состоянии труднее получить удовольствие.

Повышенная раздражительность

Сонливость и усталость также становятся причиной сильной раздражительности, что может привести к ссорам, спровоцированным различными мелочами.