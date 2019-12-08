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Обязательные продукты на зиму: что стоит добавить в свой рацион

Обязательные продукты на зиму: что стоит добавить в свой рацион
12:42 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, какие продукты полезно есть зимой.

Диетолого говорит, что зимой сложно найти свежие овощи, но морковь, свекла и тыква выдерживают холода, поэтому их стоит добавить в свой рацион. Кроме того, Усенко посоветовала утром завтракать цельнозерновой овсянкой.

"Цельнозерновая овсянка — богата питательными элементами, помогает согреться утром, дает сытость. А еще, она является отличным источником клетчатки, и хорошо сочетается с яблоком и бананом", — пояснила эксперт.

Она добавила, что полезными зимой будут и брокколи с цветной капустой. Ведь это хорошие источники витамина С. А также мед: он помогает бороться с инфекциями, которых в разы больше в холодное время года.

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Усенко также отметила, что нужно обязательно питаться супом на овощном или мясном бульоне. И вообще, выбирать те продукты и блюда, которые помогут согреться.

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Питание, Здоровье, Диетолог, Продукты, Польза, Рацион.
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