Скачать
Воскресенье, 08.12.2019
Гончарук: Выборы на Донбассе возможны только в одном случае
Гончарук: Выборы на Донбассе возможны только в одном случае
Сегодня в Украине день национального траура по погибшим в Одессе
Сегодня в Украине день национального траура по погибшим в Одессе
"Нет проблем": Джошуа заговорил о бое с Усиком
"Нет проблем": Джошуа заговорил о бое с Усиком
Какой завтра праздник: обычаи и традиции 9 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции 9 декабря

Зимнее питание: фрукты, которые обязательно должны присутствовать в рационе

Смотрите фото (5)
Зимнее питание: фрукты, которые обязательно должны присутствовать в рационе
13:56 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы оставаться здоровым в холодное время года, не обязательно бежать в аптеку за витаминными комплексами.

 Достаточно ежедневно употреблять по два-три полезных фрукта, которые сполна обогатят организм витаминами и другими полезными веществами.

 "Естественное их поступление в организм, как например, с хурмой и бананами, обеспечит полноценное питание и правильное функционирование всех органов и систем, при этом не спровоцирует развитие негативных состояний, в частности, связанных с избытком определенных компонентов", — говорит терапевт-гастроэнтеролог Наталья Гордиенко.

Мы выяснили, какие фрукты обязательно должны присутствовать в вашей фруктовой тарелке и почему.

Хурма – для сердца и щитовидки

Солнечный фрукт включает в свой состав практически весь «комплект» витаминов, ежедневно необходимых организму для правильной работы. В частности, это витамины группы В, А, С, Р.

Кроме того, в нем особенно много магния, калия и йода. Первые два компонента необходимы для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы, третий же обеспечит правильное функционирование щитовидной железы.

Кстати, за счет особого витаминного состава, укрепляющего нервную систему, хурму особенно стоит употреблять тем, кто постоянно подвергается стрессам и ментальным нагрузкам.

Банан – для молодости и бодрости

То, что бананы – помощники сердца, ни для кого не секрет. Но помимо этого свойства, они также способствуют сохранению упругости кожи и предотвращают негативные возрастные изменения в нервной системе. В частности, они богаты природными антиоксидантами, которые нейтрализуют действие вредных веществ, попадающих в организм из окружающей среды.

Также этот продукт незаменим для спортсменов. Он помогает восстановить запас утраченных в процессе тренировки полезных веществ (организм теряет их в процессе потения), «закрывает» углеводное окно, при этом не провоцирует мощных выбросов инсулина в кровь и не приводит к набору лишнего веса.

Мандарин – для иммунитета

Всем известно, что это один из лидеров по содержанию витамина С, при этом в отличие от многих аскобиносодержащих продуктов – сладкий и вкусный.

В зимнее время мандарины нужно употреблять каждый день, поскольку помимо аскорбиновой кислоты, в нем содержатся и другие вещества, способствующие укреплению защитных сил организма. В частности, речь о витамине D и эфирных маслах.

А еще мандарины нужны тем, кто склонен к заболеваниям органов дыхания, в частности, бронхитам. В состав этого фрукта входит синефрин – вещество, которое положительно влияет на бронхи, потому помогает предотвратить обострение заболеваний.

Киви – для "хорошей" крови

Этот плод по праву можно назвать природной поливитаминкой, ведь в его состав входят такие витамины, как А, группы В, С, Е, а также необходимые организму вещества – фолиевая кислота, антиоксиданты, клетчатка, растительный белок актинидин, пектины, флавоноиды и огромное количество органических кислот. Благодаря этому комплексу он способствует не только укреплению организма, но и повышает гемоглобин и помогает нормализовать уровень холестерина в крови.

 Обязательные продукты на зиму: что стоит добавить в свой рацион 

Также киви лидирует среди остальных плодов благодаря своему «жиросжигающему» свойству. Так, в его составе есть энзимы, которые способны расщеплять жиры и помогают сжечь пару лишних килограммов. А за счет содержания кислот и клетчатки киви ускоряет пищеварения и очищение кишечника, что удваивает его эффективность.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты, Фрукты, Польза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пожар в Одессе: 8 декабря в Украине объявлено днем траура
02 Это просто табу для мужчин: никогда не говорите эти фразы своему парню (Фото)
03 Поветкин и Хантер устроили рубку на ринге: неожиданный результат боя
04 Епифаний ответил Филарету: УПЦ КП уже как таковой нет
05 Потрясающие эксперименты: Настя Каменских сменила имидж (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мы летим в Париж с очень сильной позицией&quot;: у Зеленского заявили о готовности к &quot;нормандскому саммиту&quot;
У Зеленского заявили о готовности к "нормандскому саммиту"
&quot;Это точно декабрь?&quot;: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
&quot;Будущее Украины&quot;: чего ожидает от &quot;нормандского саммита&quot; Разумков
Чего ожидает от "нормандского саммита" Разумков
Ученым удалось взломать самый сложный ключ шифрования
Ученым удалось взломать самый сложный ключ шифрования
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь