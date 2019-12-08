Полезнее, когда на пустой желудок: почему стоит пить воду перед едой

Новости шоу бизнеса:Исследования показывают, что если вы хотите похудеть, то стакан воды, выпитый перед едой, снижает количество съеденного.

Всего пару стаканов воды перед едой позволят сбросить лишний вес и привести фигуру в порядок за короткий период времени, утверждают американские исследователи.

Ученые задействовали в исследовании более пятидесяти человек в возрасте от 55 до 75 лет.

Одна группа участников эксперимента потребляла воду перед едой, вторая – обходилась без воды. В результате оказалось, что участники, потреблявшие воду перед приемом пищи, употребляли на 75-90 калорий меньше, чем участники контрольной группы. В результате чего они смогли сбросить более семи килограммов через 12 недель эксперимента. При этом, такого рода диета не имела каких-либо побочных последствий, подчеркнули специалисты.

По мнению исследователей, такой эффект, возможно, возникает из-за заполнения желудка некой субстанцией. По причине чего уменьшается объем потребления самой еды. Однако специалисты напомнили, что во всем нужно знать меру, так как можно вызвать интоксикацию водой, если ее потреблять в слишком больших количествах, что свойственно часто людям, желающим быстро похудеть.