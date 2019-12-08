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Как освободиться от сахарной зависимости: чем заменить сахар?

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Как освободиться от сахарной зависимости: чем заменить сахар?
22:22 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В Украине, как и во всем мире, существует огромная проблема чрезмерного потребления сахара.

В основном это касается скрытого сахара в кондитерских и молочных продуктах, кетчупах, соусах, соках, мюсли, и даже в детском питании.

Все сладкоежки зависимы. Сахар – такая же плохая привычка, как курение и употребление алкоголя. Зависимость возникает по такой схеме: человек употребляет сахар, чрезмерно и очень быстро повышается уровень инсулина в крови, появляются слабость, раздражение, снижение настроения, хочется срочно съесть что-то сладкое, и человек съедает. И попадает в замкнутый круг. Со временем поджелудочная железа истощается постоянной чрезмерной выработкой инсулина.

Ожирение и диабет – женские болезни?

По состоянию на 1 января 2015 года в Украине зарегистрированы 1 млн 198,5 тыс. больных сахарным диабетом, что составляет около 2,9% всего населения. Из них 90% имеют диагноз сахарный диабет 2 типа.

За последние десять лет распространенность сахарного диабета в Украине увеличилась в 1,5 раза (данные предоставлены отделом диабетологии Института эндокринологии и обмена веществ им. В.П.Комисаренко НАМН Украины – Ред.).

По состоянию на 2016 год ожирение в Украине диагностировали 26% женщин и 16% мужчин. А избыточную массу тела имеет 52% населения страны. В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet в 2016 году, говорится, что до 2025 года ожирением будет страдать почти 20% населения Земли. Официальных данный относительно ожирения у детей за последние годы нет. Однако, по данным ВОЗ за 2015 год в нашей стране избыточный вес имеют 25% детей, а это каждый четвертый ребенок. Если говорить о других странах, то в Германии число детей с ожирением составляет 30%, а в Британии – 27%.

В Украине, как и во всем мире, существует огромная проблема чрезмерного потребления сахара. В основном это касается скрытого сахара в кондитерских, молочных продуктах, кетчупах, соусах, соках, мюсли, и даже в детском питании.

Чем заменить сахар?

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Фрукты и сухофрукты – отличный источник глюкозы. Ее много в винограде, банане, хурме, арбузе. Кроме фруктов, взрослому будет достаточно получать глюкозу из таких природных источников, как ягоды, мед, а также из овощей: моркови, свеклы, тыквы.

Детям в среднем необходимо 20-30 г глюкозы в сутки. Хорошо использовать натуральные подсластители: сироп топинамбура, нектар агавы, кленовый сироп.

Дневная норма сухофруктов – 40-50 г в день, орехов – 30-50 г в день, меда – 0,5-1,5 ст. ложки в день.

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