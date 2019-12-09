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Совместимы ли вегетарианство и беременность?

Совместимы ли вегетарианство и беременность?
15:30 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Интересное положение способно пошатнуть даже самые непоколебимые вегетарианские принципы, ведь здоровье будущего ребенка важнее всего.

Отказаться от употребления пищи животного происхождения – значит рисковать оставить умственно отсталое потомство. Об этом заявили ученые из центра Uni Research (Норвегия).

В течение пяти лет исследователи пытались определить, как витамин В12 влияет на развитие детского организма. Для этого они периодически брали на анализ кровь у пятисот детей из Непала, а также проводили с ними интеллектуальные тесты.

Оказалось, что при недостатке витамина В12 детям было труднее общаться со сверстниками, они хуже решали простые головоломки и даже не могли освоить азбуку.

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Витамин В12 попадает в человеческий организм вместе с мясом, молоком и яйцами. Эти продукты менее доступны в бедных регионах планеты, что является одной из главных причин умственной отсталости значительной части живущих в них людей. Получать витамин В12 крайне важно в младенчестве и во время внутриутробного развития, утверждают норвежские исследователи. Поэтому дети веганов, добровольно отказывающихся от животной пищи, тоже входят в группу риска.

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Здоровье, Пища, Беременность, Еда, Вегетарианство, Веганы, Советы медиков, Еда для беременных.
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