Новости шоу бизнеса:Чеснок очень полезный для здоровья и его нужно употреблять как можно чаще.

Дьяволы, оборотни и вампиры остерегаются! Мы представляем семь шокирующих, интересных и удивительных фактов о чесноке - единственном веществе, которое делает вашу жизнь несчастной. С другой стороны, если вы просто человек, чеснок может просто превратить вас в супер (здоровую) электростанцию.

Каждая культура, которая имела доступ к чесноку, осознала сверхспособности, спрятанные в скромном клубке гвоздики, пишет сайт Hhdresearch.

Фактически, культуры, которые не имели ранее никаких исторических контактов с медициной, использовали чеснок практически в тех же медицинских и кулинарных целях.

Оказывается, ученые доказали, что именно чеснок «построил пирамиды».

Древние египтяне, римляне и греки кормили чесноком рабочих, олимпийцев, солдат и моряков. Считалось, что это вещество действует, как повышение производительности (особенно для мужчин) и повышение работоспособности.

Современная наука изучает это. Оказывается, чеснок улучшает физические упражнения у грызунов. Исследования спортивных результатов неоднозначны, но чеснок, кажется, улучшает борьбу с усталостю, вызванную физическими упражнениями.

Наибольшие положительные эффекты были показаны у людей с заболеваниями сердца. Шестинедельный курс чесночного масла снижал пиковую частоту сердечных сокращений и увеличивал физическую нагрузку.